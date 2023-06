Diecinueve municipios de Balears figuran entre los cien más turísticos de España. Calvià es el primero de las Islas y se sitúa en la séptima posición. Madrid encabeza el ranking por número de plazas de alojamiento turístico con 151.627, seguido de Barcelona, que dispone de 126.633. Cierra la clasificación la localidad alicantina de l’Alfàs del Pi con 11.317 plazas.

La patronal Exceltur ha elaborado el primer Atlas municipal de la contribución social del turismo en España a partir de datos de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística (INE) y de estimaciones propias. De entre los más de 8.000 municipios españoles, ha estudiado los 500 con mayor número de plazas de alojamiento turístico reglado de mercado en 2022, que aglutinan el 82% de la oferta turística española mientras que solo contienen el 56% de población. Además, profundiza en los 100 primeros del ranking, que suman el 56% de la capacidad alojativa turística de España frente al 28% de población residente. Entre estos 100 hay 81 de costa, mientras que entre la selección de 500, 251 están al lado del mar y 193 están en la franja mediterránea o los archipiélagos formando parte de la oferta de sol y playa, que cuenta con 2,8 millones de camas. El atlas ofrece también otras clasificaciones de municipios exclusivamente de costa y solo de interior.

La publicación de Exceltur señala el número total de plazas turísticas por municipios desglosadas entre hoteleras, de apartamentos y viviendas de uso turístico (no se incluyen las segundas residencias). También contabiliza el empleo directo turístico como la suma las diferentes ramas del turismo y una ponderación de comercio minorista. Asimismo, estudia la relevancia del turismo en la economía a través de una métrica que se llama especialización turística. Es el porcentaje que representa la afluencia media anual de turistas sobre la suma de población residente y turística. La lista constituye también un reflejo de la gran variedad de oferta turística, clima, paisaje y atractivos que existe, aunque predomina el sol y playa.

TOP 10 DEL ESTADO. Madrid es el municipio turístico más grande de España con 151.627 plazas, el 61,9% de ellas hoteleras. En segundo puesto se encuentra Barcelona. Tiene 126.633 plazas turísticas, de las que el 69,1% son hoteleras. En tercera posición se encuentra Benidorm (Alicante), que alcana las 93.390 plazas, un 50,1% hoteleras. San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, es el cuarto mayor municipio turístico de España con 89.123 plazas, el 50,8% en hoteles. El quinto lugar es para Salou, provincia de Tarragona, con 72.077 plazas (50,9% hoteleras). Le sigue el municipio tinerfeño de Adeje con 68.993 plazas de alojamiento turístico de mercado, un 55,2% hoteleras. Calvià está en séptimo lugar con 68.478 plazas, un 82,8% de ellas hoteleras. Marbella, en la provincia de Málaga, dispone de 63.802 plazas turísticas, solamente un 26,9% de ellas en hoteles. Arona, también en Tenerife, cuenta con 57.528 plazas, un 38,7% de ellas hoteleras. Y cierra el top 10 el municipio de Palma, que incluye 57.413 plazas, de las que un 85,8% corresponden a hoteles.

El top 10 de destinos españoles aglutina un total de 849.104 plazas, el 16,2% del alojamiento turístico de España. Los diez últimos de la lista de los 100 municipios más turísticos son Santa Pola, en Alicante (12.694 plazas, un 4,9% hoteleras); Santander, capital de Cantabria (12.659 plazas turísticas, el 37,4% de ellas en hoteles); la ciudad asturiana de Gijón (12.353 plazas, un 40,3% de establecimientos hoteleros); Felanitx (12.275 plazas, el 33,2% en hoteles); Noja, provincia de Cantabria (con 12.251 plazas, de las que el 16,4% son hoteleras); Palamós, en Girona (12.019 plazas, el 11,3% de ellas en hoteles); Teulada, en la provincia de Alicante (11.646 plazas, solo un 2,9% de ellas hoteleras); Oliva, en Valencia (11.479 plazas, de las cuales solo el 4,9% son hoteleras); Cádiz, capital de la provincia homónima (11.324 plazas, el 25,8% de ellas hoteleras) y l’Alfàs del Pi, en Alicante (11.317 plazas, 21,4% hoteleras).

De los cien municipios de España más turísticos, la mayoría son catalanes, ya que 23 aparecen en el ranking. También hay 19 de Balears, 19 de Andalucía, 16 de la Comunitat Valenciana y 12 de Canarias. Completan la clasificación dos municipios del País Vasco, dos de Galicia, dos de Cantabria, dos de Asturias, uno de Madrid, uno de Aragón y uno de Murcia.

OTROS RANKINGS. Si se mira la clasificación de municipios más turísticos de España de las 55 ciudades capitales de provincia, comunidad o ciudad autónoma, los situados entre los diez primeros son Madrid (151.627 plazas), Barcelona (126.633), Palma (57.413), Sevilla (52.933), Valencia (47.983), Málaga (44.666), Granada (29.104), Alicante (28.339), Donostia (16.735) y Córdoba (16.729).

En cuanto a los 100 principales destinos de costa, el top 10 está liderado por Benidorm (93.390 plazas turísticas), San Bartolomé de Tirajana (89.163), Salou (72.077), Adeje (68.993), Calvià (68.478), Marbella (63.802), Arona (57.528), Lloret de Mar en Girona (53.553), Mogán en Gran Canaria (41.780) y Alcúdia (41.215).

Monachil, en la provincia de Granada (8.151 plazas turísticas), es el pueblo que lidera el ranking de los 100 principales destinos de interior, cultural, naturaleza y montaña. Le siguen el municipio leridano de Naut Aran, en la Vall d’Aran (7.975), Cangas de Onís en Asturias (6.620), Ronda en Málaga (6.537), Jaca en Huesca (6.105), Vielha e Mijaran también en la Vall d’Aran (5.946), Benasque en Huesca (5.287), Crevillent en Alicante (4.862), El Escorial en Madrid (4.741) y Sallent de Gállego en Huesca (4.573). No hay ningún municipio de Balears entre los 100 principales en turismo interior, cultural, de naturaleza y de montaña.

ANÁLISIS DE BALEARS. El atlas de Exceltur desglosa los 500 municipios más turísticos de España por comunidades autónomas y hace un ranking en cada una. En el caso de Balears, incluye una clasificación de los municipios más turísticos del país en Balears, que incluye 29 pueblos. Calvià es el primero de Balears con 68.478 plazas. Palma es ocupa el segundo puesto con 57.413 plazas y Alcúdia, en tercer lugar, cuenta con 41.215 plazas turísticas.

Cabe mencionar que el informe explica que no ha sido posible establecer el destino Platja de Palma porque los datos primarios no separan las plazas de la costa de las de Ciutat y por la dificultad de estar integrada en dos municipios, Palma y Llucmajor. No obstante, se indica que si se pudiera separar la Platja de Palma como un municipio más, el destino se situaría en niveles de plazas hoteleras próximas a las de Calvià mientras que las de Palma disminuirían de forma notable.

El primer destino turístico de Menorca es Ciutadella, con 33.133 plazas, y en la cuarta posición a nivel balear. Por su parte, Sant Josep de sa Talaia presenta la mayor oferta de plazas turísticas de la isla de Eivissa, con 31.250, y ocupa el quinto lugar del ranking de municipios turísticos de Balears. Completan el top 10 Santa Eulària del Riu (29.666 plazas), Sant Llorenç des Cardassar (27.532), Santanyí (26.703), Pollença (25.360) y Manacor (25.338).

Entre los 29 municipios más turísticos de Balears están todos los de Menorca, todos los de Eivissa, Formentera y 16 de Mallorca, todos de costa. Cierra el listado Ferreries con 2.157 plazas turísticas.

Cuando se desglosa el número de plazas hoteleras según su tipología se observan diferencias sustanciales entre municipios. Sant Llorenç (86,6%), Palma (85,8%), Calvià (82,8%) y Muro (82,1%) tienen más de ocho de cada diez plazas hoteleras, mientras que en Pollença solo son el 22,6% y en Felanitx, el 33,2%. La importancia de las plazas de apartamentos por llaves, campings y turismo rural es muy dispar y oscila entre el 32,4% del total de plazas en Ciutadella y el escueto 3% en Muro. Mientras que el porcentaje de plazas en viviendas de uso turístico también es muy variable. En Calvià (5,3%) o Sant Llorenç (7,2%) no llega a una de cada diez, mientras que en Pollença son el 68,9% y en Sóller, el 52,3%.

Los municipios con mayor número de empleos turísticos son Palma, con 27.022 trabajadores, y Calvià, con 10.779. En es Migjorn Gran hay 95 personas empleadas en el sector. Y si se observa la especializacón turística, medida como el porcentaje que representa el número medio de turistas anual sobre el conjunto de residentes y turistas de un municipio, sobrepasa el 70% en Sant Llorenç (72,4%) y Santanyí (71,6%), que serían los municipios con mayor especialización turística según este indicador, pero no llega al 20% en Palma (11,9%) y Maó (13,6%).

COMPARATIVA. Bastantes municipios de Balears tienen una intensidad turística similar a la de ciudades o municipios mucho más poblados. Felanitx es un ejemplo. En 2022 tenía 18.357 habitantes inscritos en el padrón, según el INE, y tiene 12.275 plazas de acuerdo con los datos de Exceltur. Casi tantas como el municipio que lo precede en el ranking, Gijón, que dispone de 12.353 plazas pero tiene 14 veces más población, 267.706 habitantes. También pasa con Formentera, que tiene un número similar de plazas (12.710) a Santander (12.659) pero con 14 veces menos de población. Formentera tiene 11.418 habitantes y Santander, capital de Cantabria, 171.693.

Numerosos municipios turísticos de España comparten la característica de tener muchas más plazas turísticas que habitantes. Son una prueba de ello los clasificados entre los puestos 58 y 63. Son seis municipios seguidos del ranking de los 100 más turísticos de España. Hay dos de Balears en este tramo: Santa Margalida (12.776 habitantes, 19.898 plazas), y Muro (7.667 habitantes, 19.058 plazas). Ocurre que en todos ellos hay más plazas que habitantes: Pals, en Girona (2.548 habitantes, 19.166 plazas); Llanes, en Asturias (13.545 habitantes, 18.968 plazas), y l’Escala, en Girona (10.520 habitantes, 18.935 plazas).

DECÁLOGO POLÍTICO. Exceltur aprovecha la publicación de estos datos para solicitar que los destinos costeros sean una prioridad de estado «por los retos estructurales y competitivos que acusan» y reclaman que los 100 municipios más importantes del sector deben ser prioritarios en el nuevo ciclo electoral.

Exceltur ha elaborado un decálogo con las diez prioridades de política turística local para la legislatura 2023-2027. Piden una visión transversal y liderazgo político para integrar el turismo en la gestión municipal; implementación de nuevos sistemas de gobernanza turística, aprovechamiento de las sinergias y economías de escala con otros municipios u organismos supramunicipales; apuesta y apoyo a la inversión en creación, transición y reposicionamiento de la oferta de más valor añadido; aprovechar mejor la aplicación de nuevas tecnologías para la mayor puesta en valor de los recursos turísticos; desarrollar políticas que favorezcan la dotación de infraestructuras de transporte; apuesta por una estrategia de movilidad turística con menor impacto ambiental y sin sesgos; inversión en espacios seguros y de alta calidad de vida para los residentes; reflexión sobre la capacidad de acogida de la sociedad y la capacidad de carga de los espacios turísticos más tensionados, y promover el mayor compromiso público-privado social y ambiental en el municipio.