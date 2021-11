La centenaria marca de calzado con sede en Menorca ha dado a conocer este mes de octubre su nuevo plan estratégico con el que anuncia la intención de hacer crecer la empresa de Mascaró y Pretty Ballerinas, duplicando su tamaño y quintuplicando el resultado bruto de explotación en los próximos cinco años. Una ambiciosa promesa que ya cumplido su primer objetivo con la adquisición hace una semana de la firma de calzado vegano Muroexe, una de las startups españolas de moda con mayor visibilidad por su apuesta por prendas veganas. El plan incluye la expansión en el mercado asiatico además de adentrarse en Estados Unidos con la creación de franquicias. De todo ello habla el consejero delegado de Mascaró Group, Lluís Pascual.



¿Qué representa la compra de Muroexe?

Representa una oportunidad para crecer mucho más rápidamente y no solo con nuestro crecimiento orgánico. Creo que Muroexe nos va a dar muchas alegrías en los próximos años.



¿Vamos a ver otros productos de la marca Pretty Ballerinas o Mascaró que no sean zapatos?

A parte de los bolsos y demás complementos que desde siempre han formado parte de la colección, en los últimos años hemos hecho perfumes, gafas, etc. y por supuesto seguiremos buscando oportunidades que complementen las marcas sin olvidar que nuestro core business son los zapatos.



¿Tienen más adquisiciones previstas?

Más que previstas, aprovecharemos todas las oportunidades que haya en el mercado y en este momento le puedo confirmar que oportunidades, hay.



Este nuevo plan estratégico de crecimiento y expansión de la compañía responde a aquella máxima de que ¿o compras o te compran?

En los próximos años veremos en todos los sectores fusiones y adquisiciones. En nuestro caso lo que buscamos es un tamaño lo suficientemente importante como para poder seguir tomando nuestras decisiones y seguir siendo un líder del sector.



¿Qué otros grandes objetivos incluye el nuevo plan?

A grandes rasgos, el plan es una continuidad de los planes anteriores. Basado en la expansión en regiones como Asia, Estados Unidos, Canadá y México, la digitalización completa del grupo y ampliar la red internacional de Pretty Ballerinas.



¿Qué cifra de inversión lleva asociada el nuevo plan estratégico?

Estamos hablando de 1,3 millones de euros para el desarrollo del área de retail así como también la estrategia de franquiciados.



¿Sigue vigente la estrategia omnicanal?

Absolutamente. Estamos convencidos que es el camino y seguiremos apostando por nuestro canal retail.



A nivel logístico han anunciado que ultiman la apertura de un centro en Barcelona y otros en Europa. ¿A qué responde esta decisión y donde se ubicarán?

El problema con que nos encontramos en que cada vez es más difícil cumplir con los plazos tan exigentes del mercado desde una isla. Solo recordar que este mes hemos estado varios días con el puerto de Maó cerrado. Y a la larga necesitamos tres o cuatro plataformas logísticas estratégicamente situadas para poder entregar en plazo y forma en todo el mundo. La primera estará en Barcelona y vendrán otras en Europa.



¿Seguirá Mascaró Group fabricando en Menorca después de 102 años?

Absolutamente sí. Esto no es negociable. La fábrica de Ferreries en Menorca forma parte de lo que somos y de la calidad que tenemos y lo seguirá siendo en el futuro.



¿Cómo están evolucionando los planes de expansión de China y el mercado asiático?

Están evolucionando muy bien, recordemos que son las primeras economías que han resurgido de la pandemia.



¿Cómo están sus planes de digitalización?

Nosotros teníamos un plan de para cinco años que hemos tenido que reducir a dos debido a la pandemia. Es una de las pocas alegrías que nos ha dado esta pandemia.



¿Y cómo están digiriendo el incremento del precio de las materias primas?

De momento no nos está afectando tanto como a otras marcas al trabajar con productos de cercanía, pero desgraciadamente esto es un tsunami que nos acabará afectando a todos por la inflación que se espera. Habrá que estar atentos.