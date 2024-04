La Lluna en Vers, el festival que articula el verano cultural en Mallorca, llega a su 15 edición y lo celebra con 15 propuestas artísticas que, como marca de la casa, tienen la palabra y la tradición oral como hilo conductor. Así lo han anunciado este martes en rueda de prensa la consellera de Cultura, Antònia Roca, y la directora de la Fundació Mallorca Literària, Carme Castells. El programa arrancará el próximo 22 de junio con un concierto de Ferran Palau en Binissalem y culminará el 7 de septiembre en Santanyí con el montaje teatral El gran manicomi, basado en la poesía de Antonina Canyelles.

Y es que, tal y como han destacado Roca y Castells, este programa busca descentralizar la cultura, distribuyéndola por diferentes lugares de la Isla, aunque tiene como centros neurálgicos las tres sedes de la Mallorca Literària: la Casa Museu Llorenç Villalonga de Binissalem; el Museu de la Paraula - Casa Rafel Ginard en Sant Joan; y el Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet en Santanyí. «Nuestra singularidad es poner en contacto al público mallorquín con otros lugares, mostrando un gran abanico de posibilidades para acercarnos a la palabra, la literatura y el folk», ha señalado Castells.

La noche más redonda será la del 3 de agosto y la protagonizará Salvador Sobral, que compartirá escenario con la madrileña EDE. Sobral estrenará su nuevo trabajo en Mallorca y lo hará acompañado de una big band para «hacer de esta actuación una gran fiesta sonora y emotiva».

Música

Ferran Palau presentará el 22 de junio en Binissalem su último disco, Plora aquí, que se lanzará el próximo 10 de mayo y que significa el retorno del catalán después de casi dos años alejado de los escenarios. Otro catalán, muy vinculado con Mallorca, Xarim Aresté, estrenará su nuevo proyecto, Un idioma nou, el 29 de junio en el Teatre Principal de Santanyí. El de Flix se subirá a las tablas en formato sexteto, con Ricard Sohn (piano), Enric Fuster (batería), Joan Garcías (contrabajo), Pep Garau (trompeta) y Tomeu Garcías (trombón). Además, habrá visuales en directo de Joan Garau.

El siguiente fin de semana, el 6 de julio, en la Consolació (Sant Joan), la mallorquina Clara Fiol (del trío Marala) y la menorquina Anna Ferrer presentarán su proyecto Sal als ulls. Según han explicado las propias artistas este martes, se trata de un encargo de la Mallorca Literària que pone en diálogo la música de la tradición oral de ambas islas y la poesía de poetas femeninas que van desde Safo hasta Laia Malo, pasando por Emily Dickinson o Jana Dolores Romero. «Es un experimento que explora el deseo desde otra perspectiva, lejos del discurso tradicional de posesión o toxicidad», coinciden. Ese mismo día, Alidé Sans interpretará las canciones de su nuevo álbum, Arraïtz, que significa raíz en la variante aranesa occitana.

Blaumut, «grupo de pop catalán de referencia», según ha señalado Castells, actuará el 20 de julio en Consolació en una velada en la que sonarán sus temas más conocidos, como Bicicletes o Pa amb oli i sal. En colaboración con el festival Mobofest, La Lluna en Vers contará con Maria Hein el 26 de julio en Porreres. Imaràntia, el proyecto de Miquel Brunet y Maria J. Cardona ofrecerán con Retruc una mirada particular al repertorio pituso que el grupo UC comenzó a difundir y popularizar hace ya 50 años.

Gregotechno traerán su original propuesta escénica, musical y audiovisual, que fusiona canto gregoriano y electrónica con visuales del cosmos, el 17 de agosto a Santanyí. Otra catalana muy conocida y asidua de Mallorca, Judit Nedderman, cerrará su gira del disco LAR en Sant Joan. Finalmente, las gallegas Caamaño & Ameixeiras vuelven a La Lluna en Vers para presentar su nuevo disco, Quitar o aire!. La cita será el 30 de agosto en los jardines de la Casa Museu Llorenç Villalonga de Binissalem.

Teatro

Un espectáculo teatral «con denominación de origen», El gran manicomi, de la compañía Estudi Zero del Teatre Sans, cerrará este festival, pero no será el único. También se programarán Va com va: tornar a les arrels (10 de agosto en Binissalem), que rinde tributo al «poeta monumental» Vicent Andrés Estellés, muy vinculado con la Isla. Otro montaje que se representará es Estimadíssims malvats, de Teatre Niu, con Jordi Vidal y Laia Vallès, que se podrá ver el 13 de julio en Binissalem y que explora las raíces y melodías tradicionales con un tono nostálgico, pero también divertido.