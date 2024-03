Toca una flauta de oro de 14 quilates fabricada por Haynes y con tan solo 22 años fue nombrado solista de la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la batuta del maestro Claudio Abbado , un hito al alcance de pocos. Y aunque la de esta noche no será su primer concierto con la Orquestra Simfònica de Balears, contar con su presencia es garantía de éxito. Hablamos de Emmanuel Pahud, un virtuoso de la flauta travesera que este jueves se subirá al escenario del Auditòrium de Palma con la formación musical que dirige Pablo Mielgo. La velada dará comienzo a las 20.00 horas.

El músico confiesa su emoción por actuar con la Simfònica, «he tocado varias veces con la orquesta y en Mallorca», relata, y valora muy positivamente que Pablo Mielgo haya estado «trabajando intensamente en los últimos años para montar grandes programas de música sinfónica»; como ocurrirá esta noche, donde se interpretará la «famosa Sonata de Poulenc en versión orquesta», añade. «¡Es como tomar una película en blanco y negro y agregarle color! Cuando era adolescente me fascinó cuando lo escuché por primera vez», sostiene. También darán forma al Concierto para flauta de Reinecke, una pieza «romántica tardía muy expresiva con melodías maravillosas y un virtuosismo deslumbrante».

Referente

Mallorca es uno de los muchos lugares del mundo donde Pahud ha viajado con su flauta travesera y se ha alzado como un referente para todos aquellos que admiran este instrumento, y sobre todo, para jóvenes estudiantes de los conservatorios: «Estoy emocionado por la motivación que puedo generar entre los jóvenes músicos y flautistas», remarca con ilusión. A esos estudiantes les aconseja que «estudien, que exploren, que vayan más allá de las herramientas que brindan los profesores y traten siempre de poner a prueba tus propios límites mientras practican, así es como se progresa». Y prosigue «Deben corregir los errores de inmediato; de lo contrario, ¡los aprenderá!».

En su caso, la pasión por la flauta le vino desde su más tierna infancia: «A los cinco años descubrí la flauta, a los 15 toqué mi primer concierto con orquesta y me encantó esta experiencia. Ese fue el puntapié para decidir convertirme en músico profesional», rememora Pahud.

Y aunque afirma que no tiene un compositor de cabecera, siempre es «el que estoy tocando en el momento», pero Mozart tiene «un significado importante en mi vida: fue gracias a su concierto para flauta que comencé a aprender a tocar la flauta a los cinco años, luego diez años después por primera vez en el escenario, luego a los 25 años grabé los Conciertos de Mozart con Abbado and the Berliners, y mi próximo álbum con Warner Classics trata sobre Historias de Mozart... después de todo, yo también nací el día del cumpleaños de Mozart, así que una buena estrella me ha estado guiando», concluye el reconocido flautista.