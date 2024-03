Levantado en 1565 y de estilo renacentista, el edificio de Can Serra, ubicado en pleno corazón de Palma, es una de las joyas patrimoniales más importantes de la ciudad. Solo hay un ‘pequeño’ problema: lleva más de 40 años abandonado y «se cae a trozos». Y como «no podemos permitirnos que esté en este estado», arroja el regidor de Cultura del Ajuntament, Javier Bonet, el consistorio solicitará 10.224.000 euros en una convocatoria extraordinaria de los fondos del Impost del Turisme Sostenible (I.T.S,), conocido como la ‘ecotasa’.

Cort proyecta comenzar las obras en 2025 y que se finalicen en 2029, cuando «Can Serra lucirá como merece», apostilla el concejal. La solicitud se aprobará este miércoles en la Junta de Govern dentro de una batería de proyectos.

Los planes del Ajuntament pasan por «rehabilitarlo y recuperarlo, hace 25 o 30 años que se habla de este tema pero nadie ha hecho absolutamente nada, por eso tenemos Can Serra peor que nunca, tanto en el exterior, con vandalismo y grafitis, como en su interior, está en ruinas», lamenta Bonet. Por eso, «no podemos quedarnos de brazos cruzados y terminar con su lamentable estado», sostiene. De esos 10,2 millones de euros que contempla el proyecto, 480.000 euros se destinarán a la redacción del proyecto de rehabilitación, y los 9,8 restantes serán para la ejecución de las obras.

Pero además de que Can Serra vuelva a lucir «como merece y como no merecemos los palmesanos», sostiene Bonet, la finalidad es darle un uso cultural, uno que «cuente nuestra historia». Por eso, el futuro Can Serra formará parte de la Xarxa de Museus que Cort quiere para la ciudad y que contempla más espacios, como el futuro Centre d’Interpretació de la Ciutat, en las galerías de Plaça Major; Can Balaguer, el Castell de Bellver y las Torres del Temple; de hecho, estos dos últimos monumentos se encuentran en proceso de una nueva «musealización», y en el caso de las torres, de rehabilitación integral.

Los fondos de esta convocatoria extraordinaria del I.T.S. contemplan 74 millones de euros y desde el Ajuntament de Palma confían en que este proyecto de rehabilitación sí salga adelante. Existen antecedentes en pasadas legislaturas pero nunca llegaron a buen puerto. «En campaña dijimos que lo íbamos a rehabilitar y recuperar y ahora que tenemos la oportunidad de llevarlo a cabo y que sea una realidad, no lo vamos a dejar pasar, vamos a rehabilitar Can Serra».