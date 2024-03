La Mallorca Film Commission, dirigida por Pedro Barbadillo, coorganiza y financia un primer scouting con localizadores de importante nivel del Reino Unido que han estado varios días recorriendo la Isla conociendo sus rincones que pueden ser utilizados para futuras producciones cinematográficas. Entre los scouters se hallaban algunos con un enorme bagaje a sus espaldas en producciones de primer nivel como Dune, Juego de Tronos o la futura secuela de Gladiator, ya en postproducción.

Desde la Film Commission destacan el compromiso del organismo por dar impulso y desarrollo en la creación y producción audiovisual en Mallorca potenciando diferentes proyectos encaminados en esta dirección y, por ello, plantean la Isla como un plató de rodaje para contribuir a la construcción de la Isla como destino sostenible, respetuoso con sus paisajes, talento creativo y técnico, tradiciones y cultura.

De ahí la invitación a seis scouters británicos para conocer Mallorca. Estos han sido David Pannington, supervisor de localizaciones a cargo de proyectos tan importantes como Juego de Tronos, Guardianes de la Galaxia u Origen, del recientemente oscarizado Christopher Nolan; Dee Gregson, supervisora de localizaciones en cintas como Las alas de la paloma, Alex Rider y Chloe; Christian McWilliams, quien ha trabajado en Guerra Mundial Z, Misión Imposible y John Wick, entre otras; Mick Ratman, con créditos en su filmografía como Bienvenido a Sarajevo o The Flag; Ben Macgregor, localizador que ha trabajado en proyectos como Once Upon a Time in London, Blitz y RocknRolla; y Kay Ponting Wilson, localizadora en Good with Wood, Casualty y Padre Brown.

Los ses han seguido durante cuatro días una ruta por toda la Isla acompañados por Eduardo Rodrigálvarez, del departamento de localizaciones de Palma Pictures, en la que se han incluido espacios privados y públicos de Palma y alrededores, además de lugares de la Serra de Tramuntana, Andratx, Calvià, Sóller, Pollença, el Torrent de Pareis o el Nus de la Corbata, entre otros. A su vez, han podido tener ocasión de conocer localizaciones marítimas con salidas en barco realizadas desde Andratx y Pollença.