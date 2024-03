A continuación figura la lista completa de los ganadores de los Oscar en la edición 96 de los premios de la Academia, entregados el domingo en una ceremonia televisada en directo desde Hollywood.

- MEJOR PELÍCULA «Oppenheimer»

- MEJOR ACTOR Cillian Murphy, «Oppenheimer»

- MEJOR ACTRIZ Emma Stone, «Pobres criaturas»

- MEJOR DIRECTOR Christopher Nolan, «Oppenheimer»

- MEJOR ACTOR DE REPARTO Robert Downey Jr., «Oppenheimer»

- MEJOR ACTRIZ DE REPARTO Da'Vine Joy Randolph, «Los que se quedan»

- MEJOR GUIÓN ADAPTADO «American Fiction»

- MEJOR GUIÓN ORIGINAL «Anatomía de una caída»

- MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN «El niño y la garza»

- MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN «War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko»

- MEJOR LARGOMETRAJE INTERNACIONAL «Zona de interés», Reino Unido

- MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL «20 días en Mariúpol»

- MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL «La última tienda de reparaciones»

- MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL «Oppenheimer»

- MEJOR CANCIÓN ORIGINAL «What Was I Made For?», «Barbie»

- MEJOR SONIDO «Zona de interés»

- MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN «Pobres criaturas»

- MEJOR CORTOMETRAJE DE ACCIÓN REAL «La maravillosa historia de Henry Sugar»

- MEJOR FOTOGRAFÍA «Oppenheimer»

- MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA «Pobres criaturas»

- MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO «Pobres criaturas»

- MEJORES EFECTOS VISUALES «Godzilla Minus One»

- MEJOR MONTAJE «Oppenheimer»