Nieves Portas, coreógrafa, bailarina y gerente del Teatre Principal de Maó desde mayo de 2023, está entre los cuatro aspirantes admitidos en el proceso de selección para elegir la nueva dirección del Teatre Principal de Palma. Otros dos han sido ya descartados.

El nombre de los candidatos circula ya abiertamente entre los ambientes culturales mallorquines, y además de Portas, suenan nombres como los de la actriz Catalina Solivellas, quien fuera directora general de Cultura en la pasada legislatura, y Miquel Martorell, que trabaja en la casa como jefe de producción y también es gestor cultural, según confirmaron varias fuentes a este diario.

Documentos

En los documentos públicos existentes sobre este proceso no se recoge expresamente el nombre de Portas, pero sí aparecen los cuatro dígitos de su documento de identidad que coinciden con los que se le asignaron en concursos públicos de la Conselleria de Educació.

En el patronato de la Fundació Teatre Principal de Maó también son conocedores de que Portas se ha presentado a este proceso, aunque no oficialmente, puesto que ella no lo ha notificado, ni al patronato ni al Ajuntament de Maó, administración que de momento no se manifiesta al respecto. De hecho, Portas está de baja médica desde hace aproximadamente un mes.

El contrato de Portas con el Principal de Maó es por tres años prorrogables. En el caso de que la gerente se acabe marchando a Palma, el patronato de la Fundació deberá optar por convocar un nuevo concurso de selección o recurrir a la libre designación del cargo. Ha sorprendido este paso de Portas cuando lleva tan solo diez meses al frente del recinto cultural por excelencia de Maó.