Michael Kiwanuka y 2manydjs se suman al cartel de Mallorca Live Festival tal y como ha sido desvelado este martes desde la feria ITB Berlín como objetivo para seguir potenciando este evento como eje del turismo cultural en Mallorca. A su vez se ha desvelado también el escenario Sunday Sunday que tomará parte del sábado, último día del festival que tomará Magaluf del 13 al 15 de junio y del cual ya se conocían los nombres de Pet Shop Boys, Blondie, Underworld, Aitana y Arde Bogotá, entre otros.

Así pues, desde la capital germana se ha avanzado la llegada a la Isla del neo-soul del británico Michael Kiwanuka que compartirá el encabezamiento del cartel del jueves 14 de junio junto a Underworld, ubicándole a su mismo nivel. Originario de Londres, Kiwanuka se caracteriza por ser la estrella del denominado neo-soul. Su último trabajo, KIWANUKA (2019) fue considerado como uno de los mejores álbumes de la década para el diario The Guardian y le valió el distinguido Premio Mercury en 2020, su cuarta y quinta nominaciones a los BRIT y su primera nominación al Grammy al Mejor Álbum de Rock.

Ahora tiene su cuarto álbum en camino y se podrá escuchar una adelanto del mismo en la Isla para conocer de primera mano a un artista en el sentido más puro y verdadero que se presentó en 2012 como un joven talentoso y modesto de ascendencia ugandesa y voz melosa en Home Again, un álbum en el que ya estaba creando parte de la música soul contemporánea más dulce de los últimos años.

También recalarán en la Isla 2manydjs a quien da vida los hermanos David y Stephen Dewaele que han traspasado constantemente los límites de la música hacia territorios nuevos e innovadores, diversificándose de muchas formas diferentes. Pero son mundialmente conocidos como la banda Soulwax y su faceta DJ, 2manydjs, con la que levantarán al público del festival el viernes 14 de junio.

Con su álbum As Heard on Radio Soulwax Pt 2 (2002), los belgas crearon un nuevo estilo de remezcla que sentó las bases para los imitadores. Se convirtieron en uno de los equipos de remezclas y productores más innovadores que existen y por sus manos han pasado temas de Rosalía, Peggy Gou, Arcade Fire, The Rolling Stones, Daft Punk o Robyn, entre muchos otros. Mientras tanto, no han dejado de girar por todo el mundo, aportando una actitud rock and roll a la cultura de club.

La otra novedad desvelada en Berlín por parte del Mallorca Live es la del Sunday Sunday, una prestigiosa fiesta, de las más populares de la Ciudad de México, que trae su ambiente relajado y su ecléctica propuesta musical. La fiesta será la anfitriona del escenario por el que pasarán algunos de los nombres más interesantes de la música de baile de todo el mundo: la DJ y productora canadiense nominada al Grammy Jayda G; uno de los grandes exponentes de la electrónica y el house nacional, el reconocido DJ barcelonés John Talabot; el productor afincado en Berlín Palms Trax; el ecléctico sonido del holandés Young Marco; el personalísimo sonido de la artista sonora china Yu Su; Sunday Sunday djs; la figura clave de la escena nocturna madrileña, Toni Aparisi; y la mallorquina Lourdes Lourdes.

La cita mallorquina refuerza aún más su apuesta por la mejor electrónica actual con la incorporación del colectivo franco-argelino Acid Arab, la dj y selectora mexicana Coco María, la celebración del amor, el house y el techno desde Estados Unidos de Eris Drew b2b Octo Octa y uno de los principales nombres de la nueva generación del Reino Unido, Jamz Supernova.

La directora general de Cultura del Govern, Ricarda M. Vicens Schluhe, ha puesto en valor la cultura, tradición, sostenibilidad, patrimonio que tiene la isla de Mallorca y que quedan plenamente reflejados en la campaña de comunicación realizada por Mallorca Live Festival para anunciar el Line Up del festival de este año. A continuación, Pau Forner, director de Marketing y Patrocinios de Mallorca Live Festival, ha presentado la evolución del festival durante las 6 ediciones anteriores y ha desvelado el secreto mejor guardado del día: los nuevos nombres del cartel de esta edición.