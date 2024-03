La actriz mallorquina Mara López (Alcúdia, 1992) ha encontrado en México el lugar idóneo para vivir y trabajar. De hecho, el país azteca la ha recibido con los brazos abiertos y no ha dejado de trabajar desde que cruzase el charco en el año 2018. No en vano, sus primeros papeles allí tuvieron bastante repercusión, todas ellas ficciones de televisión: Luis Miguel. La serie (segunda temporada), de Netflix; la comedia de enredos familiares Herederos por accidente, con Claro Video, así como las más recientes Mi tío (Prime Video), El Rey: Vicente Fernández, Máscara contra caballero o El maleficio. Ahora, en este 2024, por fin dará el salto a la gran pantalla con su primer papel protagonista en la cinta de terror Estela.

Estela es un «thriller psicológico con tintes paranormales», detalla la propia Mara López a este periódico desde México. «Es mi primer papel protagonista y este personaje es un gran reto», sostiene. En la cinta se mete en la piel de Estela, una mujer que está buscando ser madre y no lo consigue. Ese fin le lleva a mudarse junto a su pareja junto a un lago y, allí, logra quedarse embarazada. A partir de ahí «suceden todo tipo de situaciones dentro de una historia muy compleja, Estela es una mujer que pasa por todo tipo de estados y le suceden muchísimas cosas», agrega.

«Cuando me llegó el guion me encantó la historia y a partir de ese mismo momento empecé a prepararme, fue muy duro todo el proceso de meterme en el personaje, muchas horas y en el rodaje prácticamente estoy en escena todo el tiempo con escenas muy fuertes, muy potentes, tuve que estar en todo». De hecho, en la cinta aparecen alacranes y durante la filmación «me picó uno, menos mal que le habían sacado el veneno», recuerda con mucho humor.

El cineasta mexicano Adrián Araujo está detrás de Estela y, además, supone su debut en la dirección con este filme, mientras que el guion lo firma el también azteca Gil Espejo. Así, se trata de un importante proyecto: «Es un antes y un después en mi carrera, he aprendido muchísimo y he hecho cosas que jamás pensé que podría hacer, me demostré a mí misma que era capaz, era la hora de filmar y todo recaía sobre mí, pero la verdad es que ha sido un regalo, después de esto me siento súper preparada para cualquier cosa», narra López. En el reparto le acompañan Cristian Gamero y Meteora Fontana, entre otros.

¿Cuándo se estrena Estela? La cinta se encuentra en este momento en fase de postproducción y de montaje a cargo de Luis de la Madrid, un «importantísimo montador de género de terror», apunta López. «Me da mucha alegría que se esté montando en España», añade. Así, está previsto que la cinta llegue a las salas de cine a finales de este 2024, «queremos y nuestra ilusión que la vea el mundo entero, ojalá que sea así, estamos muy contentos con la película».

Y tras un merecido descanso tras el rodaje de Estela, «realmente lo necesitaba», confiesa, Mara López seguirá haciendo castings y trabajando en nuevos proyectos, también en publicidad: «He hecho muchísimo anuncios aquí en México», concluye.