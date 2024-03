Amparo Llanos, de Dover: «Hay hombres que me han querido explicar qué es un estribillo»

Es Gremi recibe una visita especial como invitada de honor al Dones Fest que llenará la sala palmesana de música con voz femenina. Se trata, nada menos, que de Amparo Llanos, guitarrista, compositora y una de las fundadoras de la mítica banda Dover. Allá por los 90, las hermanas Llanos, ella y Cristina, revolucionaron el panorama musical sobre todo con Devil came to me, que les dio el reconocimiento internacional. Durante más de 20 años dieron toda la caña que pudieron con el objetivo de soltar sus temas «para que gustaran al universo entero», una ambición para nada pequeña, pero no por ello más improbable. Llanos llega hoy al Dones Fest para abrazar una iniciativa «necesaria» y «dar las gracias» a quienes la organizan, además de, obvio, disfrutar de un día entero de música que es, en el fondo, lo que nos gusta a todos.

Y es que la Llanos guitarrista no oculta su entusiasmo por la invitación: «Estoy encantada de colaborar porque me parece algo genial y necesario» ya que a día de hoy «sigue tendiéndose a valorar más lo que hacen los hombres que las mujeres y está muy bien que se reivindique la presencia cultural femenina», destaca la guitarrista que no se ve a sí misma como una precursora, aunque sí confiesa su orgullo por poder ser ejemplo y «animar con lo que hicimos Cris y yo para que chicas jóvenes y no tan jóvenes vean que si nosotras pudimos, ellas también pueden ser parte de la música». «Es un orgullo y un honor que se fijen en nosotras y haya gente que recuerde lo que hicimos y lo lleva como parte de su vida», indica.

Zancadillas

En su experiencia personal, rememora Llanos que el hecho de ser mujer no le pareció ningún impedimento al inicio, ya que «el público nos acogió sin darle más vueltas», pero «a medida que pasaban los años y los discos sí notamos algunas zancadillas» y con la llegada de internet abundaron los típicos e insensatos «comentarios que se centraban en que éramos mujeres». Son, como ella misma destaca, «cosas sutiles que mina tu autoestima y ganas de seguir luchando».

En este sentido, Llanos confiesa, con algo de hastío y gracia, que «desde el momento en el que te subes al escenario y eres mujer, si hay chicos creerán saber más que tú» y a ella misma le han llegado a querer «explicarme cómo tocar la guitarra o qué es un estribillo a mí, que tengo junto a Cris una buena lista de hits» como atestiguan temas como Serenade, King George o Let Me Out.

Por estas razones considera Llanos «que están muy bien cosas como el Dones Fest para que la gente vea que este activismo feminista está muy bien y que no muerde». Son actos «absolutamente necesarios porque demuestran cosas de cajón como que una chica no solo puede tocar la guitarra sino que puede hacerlo tan bien como un chico», y añade que es «por esto que voy al Dones Fest, para compartir este activismo y dar las gracias».

En cuanto al legado de Dover, cuyo primer álbum, Sister, cumplirá 30 años en 2025, echa la vista atrás Llanos y recuerda que tenían muy claro qué querían hacer desde el principio: «Llegar a hacer las mejores canciones que pudiéramos hacer y soltarlas al universo para que le gustara». Todo ello desde la comodidad de lo que hacían les «encantaba y nos lo tomábamos muy en serio, pero siendo la cosa más divertida del mundo». Estas buenas sensaciones, esa diversión y ese amor no se pierden y por ello remata Llanos que «aunque ya no seamos una banda, yo será Amparo de Dover hasta que me muera. Es lo que ha dado sentido a mi vida y me encanta. Soy quien soy porque he sido de Dover».