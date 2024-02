La vicepresidenta del Consell y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, se ha reunido este martes con los concejales de Cultura de Mallorca para explicar y detallar los cambios que se han producido, este 2024, en las convocatorias de subvenciones: «Hay más dinero, más libertad y menos burocracia para los ayuntamientos», ha asegurado Roca.

El Departamento de Cultura y Patrimonio ha introducido modificaciones en las convocatorias de las subvenciones con el objetivo de facilitar a los municipios de Mallorca que puedan invertir en cultura. Antònia Roca ha explicado a los concejales de los 53 municipios de la Isla que «se han creado dos nuevas grandes partidas para actividades y equipamientos culturales que los municipios podrán repartir en función de sus necesidades: tendrán libertad para destinar el dinero al que encuentren oportuno, no como hasta ahora, que estaban obligados a destinar pequeñas partidas a distintos servicios, sin poder realizar grandes inversiones».

«El objetivo es que la cultura llegue a todo el mundo. En las pasadas convocatorias había grandes municipios que concentraban mucho dinero y pequeños pueblos que no accedían a ninguna subvención debido a la excesiva burocracia y el sistema de reparto, que era competitivo y se puntuaba por proyectos presentados», ha explicado la vicepresidenta del Consejo y consejera de Cultura y Patrimonio. De este modo, ahora, «respondemos a una reivindicación de los municipios y se llevará a cabo un reparto equitativo, en función del número de habitantes, y que no requerirá tanta burocracia», ha detallado Roca. El 70% de la cuantía será fija y el 30%, variable y, en caso de que sobre dinero, se volverán a repartir entre los ayuntamientos.

Actividades y equipamientos

En concreto, ha explicado la vicepresidenta a los concejales de Cultura, las nuevas partidas son de un millón de euros para actividades culturales y 500.000 euros para equipamientos culturales municipales. Los asistentes han manifestado, durante la reunión, su satisfacción, ya que se les da «libertad para elegir qué proyectos quieren salir adelante, sin imposiciones». La confianza y la simplificación de trámites ha sido muy bien recibida.

En las convocatorias anteriores había líneas que debían seguirse y marcaban las inversiones que los municipios debían realizar. Por ejemplo: 600 euros en mobiliario de bibliotecas. Los ayuntamientos interesados ​​debían elaborar un proyecto para realizar exactamente esta tarea. Si no les interesaba, porque no les hacía falta, no podían obtener el dinero. Ahora podrán repartir el dinero en lo que necesite y el Consell sólo comprobará que sea pertinente y dedicado a la cultura.

Durante la reunión, Roca ha estado acompañada del director insular de Cultura, Guillem Ginard, y del jefe de subvenciones del Departamento, Carlos Rosselló, quien ha explicado la parte técnica: como por ejemplo cómo se solicitan y justifican las partidas.