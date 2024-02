Un miembro del rodaje de 'Wonder Man', una de las nuevas series del Universo Cinematográfico Marvel, ha fallecido en un accidente laboral durante la filmación. El suceso tuvo lugar en el Radford Studio Center mientras trabajaba en la producción del nuevo proyecto de la compañía, que ha expresado su pésame a familiares y amigos.

Según informa 'Variety', el forense del condado de Los Ángeles identificó al trabajador como Juan Carlos Osorio, un aparejador de 41 años que vivía en Temple City. El accidente ocurrió el martes por la mañana al caerse desde lo alto de unas vigas en el set. En ese momento, las cámaras no estaban rodando. Un portavoz de Marvel ha querido transmitir las condolencias del estudio a las personas cercanas a Osorio tras el trágico fallecimiento del trabajador.

«Nuestros pensamientos y nuestro más sentido pésame están con su familia y amigos, y nuestro apoyo está detrás de la investigación de las circunstancias de este accidente», asegura. Por su parte, la Alianza Internacional de Empleados de Escenario Teatral, Técnicos de Imagen en Movimiento, Artistas y Oficios Afines (IATSE) también se ha pronunciado al respecto a través de su presidente, Matthew D. Loeb.

«Todos en la familia de IATSE estamos conmocionados y profundamente entristecidos por esta trágica pérdida. Estamos trabajando para apoyar a la familia de nuestro miembro, así como a sus compañeros y colegas», se lamenta. «La seguridad en el set es nuestra máxima prioridad y ayudaremos a la División de Seguridad y Salud Ocupacional del estado de California (Cal/OSHA) en su investigación en todo lo que podamos», añade Loeb.

Tras el incidente, la producción de Wonder Man se detuvo durante el resto del día. La serie estará protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, que debutará en el UCM como el protagonista de Wonder Man. Junto a él, presuntamente, estarán Sir Ben Kingsley, que retomaría su papel como Trevor Slattery, el falso Mandarín de Iron Man 3; y Demetrius Grosse, que sería el gran antagonista de la serie, El Segador. El proyecto no cuenta con fecha de estreno.