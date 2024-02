Este fin de semana llega repleto de actividades y eventos de ocio para todas las edades, los estilos y repartidos por varios lugares de la Isla, desde la visita de Cayetana Guillén-Cuervo al Principal d'Inca con una obra de teatro a las actividades de Es Baluard por su 20 aniversario sin olvidar la música de Dire Straits en el Auditòrium o el clásico de Calderón de la Barca La vida es sueño en el Principal de Palma.

Teatro

Durante el viernes es el teatro el que toma la palabra. Se puede arrancar el 'finde' con un plan de improvisación desde Escena 101, nuevo espacio palmesano ubicado en Arxiduc Lluís Salvador, 101, donde integrantes de las cinco compañías residentes de Escena 101 (Monstruas Impro, Camaleónicos, Olvídalo Todo, Mutis y Visitas) se unen cada cierto tiempo para hacer actuaciones conjuntas, probar nuevos formatos e investigar diferentes lenguajes y recursos de impro.

El mismo viernes, desde el Teatre Xesc Forteza de Palma, las palabras del escritor Máximo Huerta cobran vida con Una tienda en París, adaptación escénica de su conocida novela que suena con tintes musicales. La historia transcurre en los felices años 20 parisinos y la actualidad, uniendo las vidas de dos de sus protagonistas: Teresa y Alice. Sobre el escenario, una fusión de diferentes disciplinas artísticas: música en directo, teatro, danza, pintura, cine y video proyecciones interactivas, que conforman un caleidoscopio de sensaciones al servicio de un relato mágico y sorprendente.

Para teatro el del clásico entre los clásicos que supone La vida es sueño, obra cumbre de Calderón de la Barca y que llega al Teatre Principal de Palma de la mano de Cheek by Jowl y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Cuenta la historia de Segismundo, un príncipe encandenado a una montaña, una joven vestida de hombre que busca revancha, revolución, amor... ¿Es lo real verdaderamente real? ¿Es todo un sueño? Se representará tanto el sábado como el domingo.

Desde el Trui Teatre, otro evento de ocio es la mítica formación El Consorcio, de la cual es inevitable remitirse a Mocedades, ya que todos sus integrantes pertenecieron a ese grupo. Ellos son la única formación hispana que ha vendido más de un millón de copias de un sencillo cantado íntegramente en castellano. Formado por Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga, y Carlos Zubiaga, es el grupo vocal por excelencia de nuestro país y sus grandes éxitos permanecen hoy en día. Recalan en Palma el sábado 3 de febrero.

Desde el Teatre Principal d'Inca, también el sábado, llega Pandataria, obra protagonizada por la conocida actriz Cayetana Guillén-Cuervo y que presenta un espectáculo de danza y teatro que es un grito al amor al prójimo, un canto a la diversidad y una oda al abrazo. Una utopía donde no hay fronteras y donde toda persona que no encaja en el marco del orden tiene cabida. Descubre Pandataria, la isla de aquellos que sobran, aquellos que sacuden el mundo.

Arte

Por su parte, Es Baluard Museu d'Art Contemporani continúa celebrando su 20 aniversario con actividades durante todo el fin de semana. El viernes en el patio del museo, tendrá lugar el espectáculo Temporal, de la compañía Ploma, un espectáculo en el que se realizará una coreografía vertical por los muros del propio museo y que está inspirado en la obra Momo, de Michael Ende. A ello le seguirá el sábado el espectáculo Poi, de la compañía d'Es Tro, en la que se fusionan las artes del circo con el juego popular de la peonza. El mismo día también habrá conciertos a cargo de Los Sara Fontan, DJ Sonidero Mandril e Hidrogenesse. Finalmente, el domingo habrá visitas guiadas gratuitas al centro.

Música

La agenda de ocio musical tampoco se queda atrás y arranca con el sonido Dire Straits desde el Auditòrium de Palma con Great Straits. The Great Songs of Dire Straits es el nuevo espectáculo musical de Óscar Rosende y su nueva banda Great Straits en el que rinde homenaje a la exitosa carrera musical de Dire Straits y en el que se interpretarán éxitos inolvidables de Dire Straits como Sultans of swing, Romeo and Juliet, Brothers in arms, Tunnel of love o Money for nothing.

El trío Brunch Caníbal, por su parte, pisará el escenario de Es Gremi Café Club el próximo sábado 3 de febrero. El trío formado por Manu Molina, Carlos Suñer y José Peñarroja ofrece una propuesta que no pretende imitar ni integrarse en ningún estilo concreto, solo dar salida al tipo de música que a ambos les gusta. El resultado, como no es de extrañar, está marcado por sus influencias, que pasan por el post punk, la psicodelia, el garage, el rock alternativo o la New Wave.

Otra opción, dirigida a los niños de todas las edades, llega desde CaixaForum Palma con el espectáculo familiar ¿Quieres viajar conmigo? Sube al tren de la música, actividad recomendada para familias con niños a partir de 4 años. Una fiesta total en forma de concierto que repasa algunas de las piezas más importantes de los compositores más importantes y con un tono distendido, festivo y alegre para pasarlo bien que es, a fin de cuentas, lo más importante.

Humor

Por su parte, el sábado llega el turno del humorista Santi Liébana quien presenta en el Rívoli de Palma su nuevo espectáculo, Vengo a Mantener. La propuesta combina chistes con diapositivas y un sinfín de gags y monólogos de stand up en los que relata lo más gracioso de sus más de dos décadas en el fitness. 21 años dentro de un gimnasio no sabemos si da para mucho, pero al menos sí para hora y media de show. Vengo a Mantener es la nueva propuesta de Santi Liébana que combina monólogos de Stand Up, diapositivas, chistes y diferentes gags en los que cuenta lo mejor de lo peor de sus 20 años de experiencia en el fitness y algunas cosas más.