El escritor y periodista argentino Rodolfo Piovera siente mucho cariño por España, donde ya ha ganado algún premio. Ayer, visitó la Isla por primera vez para recoger precisamente un «importante» galardón, algo que celebra todavía «en shock» y «una sorpresa enorme».

Según el autor, Un azul de frío podría considerarse una novela negra, «pero no estoy del todo convencido de ello». «Pienso que es una novela de gente que ha perdido las ilusiones. La trama está ambientada en la Argentina de los años 80, después de la dictadura, cuando el país está recobrando la democracia, aunque todavía quedan filones y tentáculos de la dictadura. Se produce un asesinato tremendo, que es real, pero también hay mucha investigación y diversas historias cruzadas. Sin embargo, es también muy intimista. Diría que uso la sociedad como pintura, pues abordo muchos temas, como el tratamiento en los geriátricos, la policía y sus asuntos internos... Al fin y al cabo son elementos necesarios para el relato», detalla. «Siempre he pensado que los ochenta es una época de desencanto, de acostumbrarse a la novedad. En ese sentido, es una novela dura. Realmente me ha sorprendido que la hayan elegido como ganadora, aunque lógicamente me llena de placer», añade.

«Como dijo Tolstoi, ‘pinta tu aldea y pintarás el mundo’. Puede que el jurado se diera cuenta de eso, que aunque transcurre en Argentina, podría pasar también aquí, en Palma. Y, de hecho, hay quien podría comparar un personaje con el Maigret de Simenon».