La galería sevillana Delimbo Gallery inaugura este jueves la exposición colectiva XOXO. En ella participan las artistas mallorquinas Fátima de Juan y Bel Fullana, además de Christina Allan y Matija Bobicic. La muestra podrá verse hasta el próximo 24 de marzo.

Esta exhibición, comisariada por la directora de Delimbo, Laura Calvarro, quiere ser una celebración de «esos pequeños actos cotidianos que por su sencillez encierran un profundo significado».

Currículums

Bel Fullana (Son Carrió, 1985). Graduada en Bellas Artes con la especialidad de pintura por la Universidad Sant Jordi de Barcelona. Conocida por sus pinturas de personajes femeninos imaginarios en actitudes guerreras, su trabajo combina óleo y espray en colores vivos y acabados infantiles.

Ha expuesto internacionalmente en solo shows y exposiciones colectivas en Berlin, Londres, Los Angeles, Nueva York, México, Brasil, Santiago de Chile, Sydney, Seoul, Taiwan, Rotterdam, Atenas, Dinamarca, Portugal y España.

Por su parte, Fátima de Juan (Palma, 1984). Su primer contacto con el mundo de la pintura fue a través del grafiti siendo adolescente bajo el alter ego de Xena. Años después estudió ilustración en la Escuela de Artes y Oficios de Palma y Diseño Gráfico en Madrid.

La representación de la mujer es una constante en todo su trabajo, una mujer fuerte, con grandes brazos, de exuberantes rasgos y garras, reflejo de una actitud que rebosa feminidad, dulzura y fuerza bruta. La naturaleza, lo exótico, lo primitivo, lo ingenuo, lo erótico, lo tropical, la fantasía y la magia conviven en su universo personal a través colores vivos y texturas aterciopeladas que le dan una dimensión casi real y naif a la vez. Elementos ancestrales como frutas, cántaros, piedras, espadas… conviven con elementos más «aesthetic», callejeros y futuristas que configuran el imaginario onírico de la artista, lleno de contrastes y de autorretratos dulcemente agresivos.

En cuanto a sus exposiciones individuales, estas incluyen Pretty Thug, en la galería L21 Palma (2022) y Don’t disturb me, I’m blooming en L21 Barcelona (2023).

Respecto a las muestras colectivas están: Brillant New Faces (Allouche Gallery, Los Angeles, 2023); Stronger Than Language (Galerie Romero Paprocki, París, 2022); Food Obsession (Urvanity Projects y Gärna Art Gallery, Madrid,2022); Portraits and monochromes (ARTUAL, Lebanon,2022); PED TALKS (42 Art Space, Hong Kong, 2022); Exodus (K11 Musea yGallery Ascend, Hong Kong, 2022); Eating Sugar? No, papa! (L21 Palma, 2021) y Oh baby! (Breach, Miami, 2021).