Año nuevo, listas nuevas. En esta ocasión toca la de las películas, esos títulos que esperamos con ganas a que se estrenen en las salas de cine. Continuaciones y novedades llegarán con la ilusión de que cumplan expectativas y nos traigan buenos momentos de entretenimiento y disfrute. El inicio siempre es prometedor con toda una ristra de títulos que tienen muy buena pinta a priori. Que los trailers y los carteles promocionales cumplan lo que prometen y no nos dejen un año decepcionante como el 2023 que aunque ha dejado películas que han dejado huella como 'Oppenheimer', 'Barbie' o 'Jhon Wick 4', entre algún que otro título, la mayoría no han terminado de calar entre el público y se ha demostrado que los superhéroes, junto a otras sagas como 'Inidina Jones' o 'Fast and Furios', ya adolecen de cansancio, aburrimiento y saturación. Pero hagamos borrón y 'lista nueva', y entre el buen ramillete de films que llegarán alguno, esperemos que muchos, nos ghagan disfrutar desde el patio de butacas.

La zona de interés (19 de enero)

Rudolf Höss, comandante del campo de concentración de Auschwitz, se esfuerza por construir una vida de ensueño para su familia en una casa con jardín junto al campo de concentración. Basada en la novela de Martin Amis de 2014, es el primer trabajo Jonathan Glazer desde la premiada en Cannes 'Under the Skin'.

Pobres criaturas (26 de enero)

La nueva película del inclasificable director griego Yorgos Lanthimos cuenta la historia de Bella Baxter, interpretada por Emma Stone y el científico que la revive el Dr. Godwin Baxter, interpretado por Willem Dafoe.

Argylle (2 de febrero)

Un novelista con amnesia recupera lentamente la memoria y recuerda que en el pasado fue un espía de clase mundial llamado Argylle. Matthew Vaughn ('Kingsman), reinventa el género de espías con esta propuesta que promete diversión y acción.

Ferrari (9 de febrero)

Adam Driver, Penélope Cruz y Shailene Woodley protagonizan este biopic dirigido por Michael Mann sobre Enzo Ferrari, uno de los nombres más que conocido en el mundo de las carreras automovilísticas.

Priscilla (14 de febrero)

Regresa la siempre intersante Sofia Coppola centrándose en la esposa de Elvis Presley. La película se basa en las memorias de la propia Priscilla, 'Elvis and Me de 1985'.

Dos chicas a la fuga (1 de marzo)

Este año tendremos a uno de los Coen. Ethan estrena su primer film sin Joel. Pedro Pascal, Matt Damon, Margaret Qualley y Geraldine Viswanathan protagonizan esta suerte de road movie sobre estas dos amigas que emprenden un viaje lleno de incidentes.

Dune: Parte Dos (15 de marzo)

Con retraso, la esperábamos para finales de 2023, per por fin ya tenemos fecha fija para la segunda parte de esta saga épica de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve. La vuelta al planeta Arrakis promete espectacularidad que debe disfrutarse en pantalla grande.

Mickey 17 (27 de marzo)

Tras el éxito arrollador de 'Parásitos' regresa Bong Joon-ho esta vez con una producción americana con Robert Pattinson como protagonista y basado en el libro de Edward Ashton, donde un robot enviado a un planeta helado para colonizarlo, se niega a dejar que su clon de reemplazo tome su lugar.

Cazafantasmas: Imperio helado (29 de marzo)

Tras el éxito del nuevo equipo de Cazafantasmas regresa la inevitable secuela que se desarrollará en Nueva York, y promete muchos efectos y fantasmas para disfrute de toda la familia.

Rivales (26 de abril)

Luca Guadagnino ('Call me by your name') dirige este film protagonizada por Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist ambientado en el mundo del tenis profesional, en el que la jugadora convertida en entrenadora Tashi ha transformado a su marido Art en un campeón de Grand Slam. Tras una racha de derrotas, Tashi lo inscribe en un evento 'Challenger' donde debe enfrentarse a Patrick, el antiguo novio de Tashi y su antiguo mejor amigo.

El especialista (1 de mayo)

David Leitch ('Bullet Train', 'Jhon Wick') dirige a Ryan Golsing y Emily Blunt en esta cinta de acción donde el protagonista recién salido de un accidente que casi acaba con su carrera deberá localizar a una estrella de cine desaparecida, resolver una conspiración e intentar recuperar al amor de su vida sin dejar de hacer su trabajo diario.

Imaginary Friends (17 de mayo)

Tras dirigir 'Un lugar tranquilo' John Krasinski presenta una comedia fantástica en la que una niña empieza a ver a los amigos imaginarios de todo el mundo que se han quedado atrás cuando sus amigos de la vida real han crecido.

Furiosa (24 de mayo)

La espera ha sido larga, pero ya hay fecha para la precuela de 'Mad Max: Furia en la carretera'. El nuevo film de George Miller se centrará en la versión más joven del personaje que interpretado por Charlize Theron y que ahora interpreta la actriz Anya Taylor-Joy.

El reino del planeta de los simios (24 de mayo)

Prosiguen las aventuras de los simios más famosos del cine tras heredar la tierra. Está ambientada varias generaciones en el futuro tras el reinado de César, en la que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos se han visto reducidos a vivir en la sombra. Mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio.

Ballerina (7 de junio)

El universo 'John Wick' prosigue. Al estreno de 'John Wick 4' y al de la serie 'The Continental' en Prime Video, se suma ahora 'Ballerina', el spin-off de la franquicia que protagonizará Ana de Armas y que contará con Keanu Reeves.

Deadpool 3 (26 de julio)

Tras el éxito de las dos primeras entregas del superhéroe de Marvel más inclasificable y políticamente incorrecto llega esta esperada tercera entrega. Ahora bajo el sello de Disney, pero se espera que mantenga el tono adulto mostrado hasta ahora. Y además con Hugh Jackman como Wolverine.

Misión Imposible: Sentencia mortal parte 2 (28 de Junio)

Tom Cruise vuelve para terminar lo que empezó en 2023 con esta octava entrega de sus misiones imposibles y que terminará su enfrentamiento con una poderosa inteligencia artificial.

Del revés 2 (Inside Out 2) ( 7 de agosto)

Tras varios patinazos de Pixar en taquilla, en 2024 apuesta fuerte con la secuela de 'Del revés', película ganadora del Óscar a mejor película de animación en 2015. Riliey, ya adolescente, tendrá nuevos personajes en su cabeza: Envidia, Hastío, Ansiedad y Vergüenza. Nuevas emociones llegarán para tomar el centro de control que conocimos en la primera parte.

Alien: Romulus (16 de agosto)

Lo nuevo de los alienígenas más letales se desarrolla entre ‘Alien, el octavo pasajero’ y ‘Aliens: El regreso’. Con Fede Álvarez como director se espera que esta franquicia vuelva a recuperar su esplendor de antaño.

Beetlejuice 2 (6 de septiembre)

La primera fue en 1988 y unos cuantos años después tenemos secuela de esta divertida cinta que contará de nuevo con Winona Ryder y Michael Keaton, además de Jenna Ortega ('Miércoles' de Netflix).



Joker: Folie a Deux (14 de noviembre)

Una secuela que en un principio se dijo que no existiría, pero dado que su predecesora fue una de las películas más destacadas de 2019 y tuvo un éxito arrollador de crítica y público era inevitable su regreso. Esta vez con Lady Gaga acompañando a Joaquin Phoenix.

Gladiator 2 (22 de noviembre)

Parece que es el año de secuelas y continuaciones, pero una de las más esperadas es esta propuesta de Ridley Scott que recupera el tono de una de sus películas de más éxito. Ambientada 25 años después de la primer cinta, sigue los pasos de Lucius, el hijo de Lucilla.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (13 de diciembre)

La nueva incursión de Warner en el universo de J. R. R. Tolkien será un largometraje de animación que nos llevará hasta el reino de Rohan durante el apogeo de la Marca, concretamente al reinado de Helm 'Mano Martillo', más de 250 años antes de que la Comunidad partiese de Rivendel, llegando poco después al fortificado abismo que lleva su nombre. Explora la 'historia no contada' del Abismo de Helm, cientos de años antes de la mítica batalla, y de su fundador, Helm Hammerhand, Rey de Rohan.

Mufasa: The Lion King (20 de diciembre)

Precuela de 'El rey león' (2019). Cuenta la historia de origen del padre de Simba, Mufasa, explorando su infancia al crecer con su hermano Scar.