Joan Laínez lleva toda la vida dedicada a la música. Pianista de formación, ha destacado también por ser el fundador y director de corales como Cor Ciutat de Mallorca, Gay Man Chorus y Palma Gospel Choir. Sin embargo, no hace tanto que el artista de Llucmajor se dedica al canto. «Empecé a estudiar canto hace siete años, con 41, pero hace solo tres que actúo de forma profesional. Comencé cuando muchos ya están en el mejor momento de sus carreras, he perdido 20 años en ese sentido», reconoce Laínez, que recuerda muy bien cómo se dio cuenta de que también valía como cantante. «Maria Victòria Cortès me dijo que tenía que probar con la ópera, asegura.

En solo tres años, Laínez ya ha actuado en multitud de escenarios del Estado, pero también de Alemania, Austria e Italia y ganado ya cuatro concursos internacionales. Esta noche añadirá otro hito en su trayectoria: debutará en el Liceu de Barcelona. Concretamente, en el Cercle del Liceu, que comparte edificio con el gran teatro.

Además, lo «emocionante», admite el mallorquín, es que el estreno es por invitación de la Fundació Jaume Aragall. Fue este célebre tenor, «una leyenda, el más grande junto a Carreras y Domingo». La invitación surgió a raíz de un breve curso que realizó Laínez, junto a otra decena de cantantes, el pasado mes de febrero en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

«Fue un regalo poder trabajar con él. Elogió la técnica que me habían enseñado, la que me inculcó David Menéndez. Y es que hay muchas maneras de enseñar y me aseguró que la de David era la mejor, que no tocara ni modificara nada de ella. De hecho, me ha ayudado a prepararme para este recital. Él me ha enseñado, a fuerza de experiencia, qué espera la gente, dónde el director me señalará que pare o no, cuándo tengo que respirar y otras cosas que solo se aprenden encima de un escenario», detalla sobre su experiencia con Aragall.

«Aunque se encuentra bien, no está tan activo, aunque ofrece clases magistrales y cuando lo oyes cantar, a sus 83 años, te das cuenta del vozarrón que tiene. Pavarotti incluso dijo que era una de las voces más bellas que había escuchado nunca en el mundo», afirma.

Repertorio

En cuanto al repertorio del recital de este jueves por la noche, Laínez ha elegido dedicar una parte a obras mallorquinas y catalanas. «En la primera parte cantaré Glosa, que Baltasar Samper compuso a raíz de una composición de la célebre poeta de Llucmajor, mi pueblo, Maria Antònia Salvà. También Mu mare, de Antoni Parera Fons. De hecho, tuve la oportunidad de estar con él este verano preparando Maria Moliner, que representamos en Tenerife. Le comenté que quería cantar esa pieza suya y me dio indicaciones e incluso hizo alguna modificación a la partitura para adaptarla mejor a mi voz. En este apartado figura también Sé que em faig vell, del catalán Salvador Brotons. Como colofón final, Laínez cantará Per entrar als teus ulls, que Parera Fons escribió para Aragall», desvela.

En el recital habrá también espacio para la ópera y la zarzuela, con títulos que Laínez ha interpretado en numerosas ocasiones, como La vita e inferno (Forza del destino); Mamma, quel vino (Cavalleria rusticana); Vesti la Giubba (Pagliacci); Paxarin tú que vuelas (La Pícara Molinera); De este apacible rincón de Madrid (Luisa Fernanda) y No puede ser (La tabernera del puerto).

Aunque sin duda esta noche será inolvidable para Laínez, este se muestra ilusionado por lo que vendrá también en enero. El día 8 repetirá el programa de Barcelona en Campos junto a Cortès; dos semanas después actuará junto a la Orquestra Simfònica en Maó, el Teatre Principal de Palma y Manacor y el 20 estará en Madrid cantando el Réquiem de Verdi.