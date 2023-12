El Mallorca Live Festival 2024, que llega a su séptima edición este año del 13 al 15 de junio en el recinto del antiguo Aquapark, ha desvelado su programación por días en la que los artistas Blondie, Pet Shop Boys, Underworld, Aitana y Rels B, entre otros, harán vibran la Isla con su música.

Así pues, el jueves 13 de junio, primer día del festival, serán los americanos Blondie quienes encabecen la primera jornada a la que se les unirán Love of Lesbian, Rels B, Dani Fernández, La Élite, Funzo & Baby Loud, No te va gustar y Sprints. Además de ellos, Habla de mi en presente, la mallorquina Maria Hein, Rocio Saiz, Las odio, Vangoura, Cabrón y Ultraviolet también serán de la partida.

A la jornada siguiente, el viernes 14 de junio, le seguirán como cabezas de cartel Underworld con su universo techno que lideran una segunda tanda de música que completan Lori Meyers, Jeff Rosenstock, Shame, The K's, Derby Motoreta's Burrito Kachimba y María José Llergo. A ellos se añaden Johnny Garso, Niña Polaca, Pepe y Vizio, Sandré, Bum Motion Club, El Cairo, Guille Wheel and the Waves y The Ripples.

Finalmente, el sábado 15 de junio, último día del Mallorca Live Festival 2024, arrancará con los británicos Pet Shop Boys, que por fin podrán actuar en el festival, y a quienes arroparán Aitana, Arde Bogotá, Belle and Sebastian, _Juno, Sleaford Mods y Rodrigo Cuevas. Finalmente, el cartel lo completan Aina Losange, Margarita Quebrada, Niños Luchando, Paula Cendejas, Serial Killerz, Sila Lua, Sonido Gallo Negro, Enamorados, Caspary, Danïo y Negre.

Además, el jueves tendrá lugar el evento especial de Bresh y Sa Fonda Deià, que serán anfitriones del escenario por el que pasarán Chacha Via Circuito b2b El Búho, Nickodemus, Omar Souleyman y el Dj local Groovert.

Las entradas por día se encuentran a la venta a partir de hoy con un precio de lanzamiento de 50 euros (más gastos de gestión) y 125 para las VIP solo disponible hasta las 00.00 en la página web del festival, www.mallorcalivefestival.com y en la ticketera oficial del festival: www.seetickets.com/es.