El cantante de Manel, que este mismo año han anunciado que dejan los escenarios por un tiempo indefinido, presentará su primer disco en solitario en la nueva edición del Mobofest, que este 2024 se celebrará del 25 al 27 de julio en el Parc de n’Hereveta de Porreres.

El artista catalán lanzó hace un mes sus dos primeros sencillos, Waltzing Matilda y Les dues torres, que dejan entrever cómo será esta nueva aventura personal y los caminos que explorará con el disco que publicará a principios de 2024.

Gisbert se suma así a las confirmaciones que anunció el Mobofest la semana pasada, en la que figuran también los catalanes Mujeres, que con su rock enérgico y divertido harán bailar al público del festival; los de Manacor Reïna, que han vuelto a convencer al público con el álbum Arts Marcials, y el artista emergente J. Bordoy, que ha debutado con la publicación del EP de cuatro canciones Summer to remember. Las entradas del Mobofest 2024 continuarán todavía a 39 euros para el bono de los tres días hasta que final de existencia o cambio de precio.

El origen del festival se remonta en 2017 con la fundación de la asociación Moviment Musical Mobofest y el objetivo de «crear un lugar donde poder ver los grupos independientes mallorquines». Las cuatro primeras ediciones se celebraron en el Puig de Consolació de Sant Joan, pero en 2021 se trasladó a Lloret de Vistalegre, lugar que también lo ha acogido este 2023. Por sus escenarios han pasado grupos internacionales como Kakkmaddafakka y Billie the Vision and the Dancers y locales como Salvatge Cor, Lava Fizz, Go Cactus, Júlia Colom, Joan Miquel Oliver o Da Souza.