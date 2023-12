Un algoritmo de inteligencia artificial desarrollado en Bradford ha determinado que la obra 'Sagrada Familia con San Juanito' ('La virgen de la rosa'), que en la actualidad se encuentra en el Museo del Prado, no fue pintada en su totalidad por Rafael. La pintura representa a María, José y el niño Jesús, con el niño Juan Bautista y las dudas sobre su autoría surgieron en el siglo XIX. Los historiadores del arte argumentaron que también debería atribuirse a su taller.

Entre las teorías que se han debatido en este tiempo se cuestiona la aparición de la figura de José como «una ocurrencia tardía y que no era posible que fuera obra de Rafael», según recoge Europa Press de 'The Guardian'. Otros expertos señalaba que la parte inferior, con la rosa, fue pintada por otra persona. No obstante, en España el cuadro siempre ha sido atribuido a Rafael.

De hecho, el propio Museo del Prado asegura en la explicación de la obra que «no hay duda sobre su atribución a Rafael», aunque matizando una posible participación del taller. «La tradicional interpretación de las obras romanas del pintor como puzzles en los que diferentes miembros del taller intervendrían en una u otra parte ha hecho que algunos especialistas consideren la participación de la 'bottega' en la ejecución de partes anecdóticas de los personajes», señalado el museo.

Además, añade que «los recientes estudios sobre la producción tardía de Rafael han demostrado que los métodos de colaboración eran más sofisticados, siempre controlados por el maestro y se limitaron a obras de gran tamaño». La pintura ahora ha sido examinada a través de una Inteligencia Artificial desarrollada por Hassan Ugail, profesor de computación visual en la Universidad de Bradford . Su conclusión es que la mayor parte de la pintura es de Rafael pero el rostro de José es de otra mano.

La parte inferior es «muy probablemente» de Rafael. Ugail ha explicado que el algoritmo se desarrolló después de observar con extraordinario detalle 49 obras no cuestionadas de Rafael y, como resultado, puede reconocer obras auténticas del artista con un 98% de precisión. «La computadora observa una pintura con gran detalle», ha apuntado Ugail. «No sólo el rostro, es mirar todas sus partes y aprender sobre la paleta de colores, las tonalidades, los valores tonales y las pinceladas. Entiende la pintura de forma casi microscópica, aprende todas las características clave de la mano de Rafael».

En el caso de 'La virgen de la rosa', las pruebas iniciales mostraron que era en un 60 % obra de Rafael. Luego, la computadora miró la pintura por sección y concluyó que era el rostro de José que no era de Rafael. El hallazgo es parte de un nuevo artículo publicado en la revista 'Heritage Science'. Howell Edwards, profesor emérito de espectroscopía molecular en Bradford y coautor del artículo, ha remarcado que el análisis del programa de IA «ha demostrado de manera concluyente que, mientras que las tres figuras de la Virgen, Jesús y San Juan Bautista son inequívocamente de Rafael, la de San José no, y ha sido pintada por otra persona».