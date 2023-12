Las puertas del Mallorca Live Festival volverán a abrirse los días 13, 14 y 15 de junio de 2024 en Calvià. Tras una gran acogida de venta de abonos a ciegas, la organización ha dado a conocer este miércoles sus primeras confirmaciones, con más de 50 nombres liderados por tres bandas internacionales. Pet Shop Boys, Blondie y Underworld visitarán por primera vez Mallorca en la séptima edición de la cita mallorquina. Los abonos de dos días (desde 99 euros) y de tres días (desde 109 euros) ya están disponibles en la web de festival y la ticketera oficial del evento, See Tickets.

Tras su confirmación para la edición de 2020, cancelada debido a la pandemia, Pet Shop Boys traerán por fin a la isla su gira Dreamworld: The Greatest Hits Live y celebrarán sus grandes éxitos en Mallorca Live Festival 2024. La banda figura en el Libro Guinness de los Récords como el dúo más exitoso en la historia de la música del Reino Unido. Desde que firmaron con Parlophone Records en 1985, han llegado al Top 30 del Reino Unido con 42 sencillos, al Top 10 con 22 y han conseguido cuatro números uno. Han lanzado 14 álbumes de estudio, todos los cuales han llegado al Top 10 del Reino Unido, así como a las listas de discos de todo el mundo. Neil Tennant y Chris Lowe han actuado ante millones de personas en 63 países y han sido cabezas de cartel de los festivales más importantes del mundo, como Corona Capital (Ciudad de México), Sónar Barcelona, ​​​​Primavera Sound (Barcelona, ​​​​Madrid y Oporto), Glastonbury (Reino Unido) o Summer Sonic (Japón), entre otros. Tras haber lanzado este 2023 el recopilatorio SMASH - The Singles 1985-2020, el 15 álbum de Pet Shop Boys verá la luz en 2024, año en el que se cumplirán cuatro décadas de la publicación del primer single del grupo.

Cartel del Mallorca Live Festival 2024.

Por su parte, Blondie es una de las bandas más innovadoras e influyentes de nuestro tiempo. Liderada por la icónica y pionera Debbie Harry, Blondie llevó el punk a la pista de baile e introdujo los sonidos del hip-hop a un público más amplio, mientras construía un catálogo de éxitos inmortales a lo largo del camino, como Heart of Glass, Rapture, One Way Or Another y The Tide Is High. Durante las últimas cuatro décadas, su influencia ha moldeado y continúa siendo una inspiración en los mundos de la música, la moda y el arte. Su éxito en las listas, su espíritu intrépido y su excepcional longevidad los llevaron a entrar en el Salón de la Fama del Rock 'N' Roll en 2006 y a vender más de 40 millones de álbumes en todo el mundo hasta la fecha. La vitalidad actual de Blondie se vuelve mucho más sorprendente después de 40 años de histórica carrera.

Mientras, el dúo británico Underworld lideró el salto al mainstream del techno progresivo hace más de tres décadas y se ha mantenido imparable desde entonces. Karl Hyde y Rick Smith ya estaban asentados en la escena techno underground de los 90 cuando llegó su gran salto en 1996. Su himno atemporal Born Slippy (Nuxx) se convirtió en la banda sonora de una generación al aparecer en la película Trainspotting. Durante las siguientes dos décadas, aprovecharon ese éxito sin hacer concesiones: vendieron millones de álbumes, actuaron en festivales y clubs del todo el mundo con innumerables sold outs, pusieron música a las películas de los directores ganadores del Premio de la Academia Anthony Minghella y Danny Boyle, expusieron en galerías y pusieron la banda sonora a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Entre sus últimos proyectos se encuentran Drift, con el que publicaron nuevo material cada semana durante un año, y en 2023 han visto la luz los nuevos e hipnóticos singles And the color red y Denver Luna. Además, llenaron el Royal Albert Hall y ofrecieron increíbles shows en Coachella, Junction 2 y Lowlands.

Blondie es uno de los cabezas de cartel del festival.

Bandas

El cartel de la cita musical por excelencia de Mallorca «es un reflejo de una isla llena de contrastes que recibe a gente de todo el mundo, con sonoridades muy diferentes entre ellas y llegadas desde distintos rincones del globo», han detallado desde la organización. Así, nos encontramos con «dos instituciones» como son los escoceses Belle & Sebastian con su pop preciosista y el punk salvaje del norteamericano Jeff Rosenstock. Desde Inglaterra llegarán el agitado rap-punk de Sleaford Mods y las guitarras distorsionadas de Shame.

La música de baile tendrá muchos acentos en esta edición y tiene entre sus primeros confirmados a Chancha Vía Circuito, el proyecto del productor argentino Pedro Canale en formato b2b junto al británico asentado en América Latina Robin Perkins alias El Búho; el DJ y productor itinerante neoyorquino Nickodemus, pionero de la fusión global de ritmos; el cantante de bodas sirio convertido en icono global del baile, Omar Souleyman, y la cumbia psicodélica de los mexicanos Sonido Gallo Negro.

Una de las bandas más queridas en Mallorca, los uruguayos No Te Va Gustar, referente del rock del Río de la Plata, vendrán a celebrar sus 30 años de carrera. El departamento guitarrístico internacional se completa con dos propuestas emergentes llegadas desde Reino Unido, The K’s, y desde Irlanda, Sprints.

Escena nacional

Géneros asentados y nuevos fenómenos, artistas y bandas con un nombre propio y los que se lo están labrando; todos tendrán cabida en Mallorca Live Festival. Aitana convertida en toda una estrella del pop de una nueva generación y con un Bernabéu agotado en 72 horas; la reivindicación del rock de unos Arde Bogotá en estado de gracia; el pop-rock multitudinario de Dani Fernández, y la historia del indie español que siguen escribiendo formaciones como Lori Meyers y Love of Lesbian.

Las novedades llegan por todos los frentes con la 'kinkidelia' de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, un nuevo punk de la mano de La Élite la nueva ola del pop con Funzo & Baby Loud y la continuación de la aventura conjunta de Zahara y Martí Perarnau bajo el nombre de _juno. La fusión de flamenco y vanguardia de María José Llergo, las guitarras pop de tintes ochenteros de Niña Polaca y la celebración del folclore de Rodrigo Cuevas dan cuenta del ecléctico panorama musical de nuestro país, que queda reflejado en un cartel que también contará con propuestas tan dispares como Bum Motion Club, Enamorados, Habla de Mí en Presente, Johnny Garso, Margarita Quebrada, Niños Luchando, Paula Cendejas, Las Odio, Rocío Saiz, Sandré, Serial Killerz, Sila Lua y Vangoura.

El sonido de las islas

En su séptima edición, el festival contará con uno de los artistas mallorquines más internacionales. Después de cinco años, Rels B alias Skinny Flakk, todo un referente del rap nacional, volverá actuar en casa convertido en el artista español más joven en llenar el Foro Sol de México (más de 65.000 almas).

Un destacado nombre dentro de una escena balear siempre presente en la programación de Mallorca Live Festival, comprometido con el apoyo al talento local. Conocidos proyectos de la isla como Cabrón, El Cairo (desde Menorca), Caspary, Danïo, Guille Wheel and the Waves, María Hein, Negre (banda ganadora del concurso PopRock Palma 2023), The Ripples y Ultraviolet y las sesiones de Aina Losange y Groovert.

Bresh, Flexas y Sa Fonda

La Isla ya tiene un puesto fijo en el calendario de 'La Fiesta Más Linda del Mundo', Bresh. Tras su exitoso paso por Mallorca Live Summer, Mallorca Live Festival 2023 y Es Jardí, volverá a ser un evento muy especial del festival. Volverán a estar presentes también dos instituciones de Mallorca, el Flexas y Sa Fonda Deià, actuando como anfitriones de uno de los escenarios, dándole un sonido y sabor diferente cada jornada.