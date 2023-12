La película ‘Nowhere’, en el Top 3 de lo más visto a nivel mundial de Netflix de 2023

Netflix actualizó este martes su lista de títulos más vistos a nivel global de habla no hispana y Nowhere, la película escrita y producida por los mallorquines Ernest Riera y Miguel Ruz, ha escalado al segundo puesto del podio adelantando a El hoyo. La cinta protagonizada por Anna Castillo acumula 83 millones de visualizaciones en todo el mundo y solo está superada por la cinta noruega Trol, que suma 100 millones. Cabe destacar que El hoyo es de 2019 y Trol de 2022, mientras que Nowhere se estrenó el 29 de septiembre, por lo que su ascenso ha sido más acelerado.

Dirigida por Albert Pintó, la cinta ha sido escrita por los mallorquines Riera y Ruz junto a Indiana Lista, con la colaboración de Seanne Winslow y Teresa de Rosendo. No obstante, los isleños son los que la promovieron y sacaron adelante, aunque como explica el propio Riera: «Es un trabajo coral, de equipo». El guionista, productor y director mallorquín, Ernest Riera, en Palma. FOTO: Jaume Morey La dupla celebra los datos con los que acaban el año conocedores de lo difícil que es sacar una película a flote, nunca mejor dicho teniendo en cuenta la trama en la que la protagonista acaba encerrada en un contenedor en alta mar junto a su recién nacido bebé con el objetivo de escapar de un estado totalitario. Explica Riera que su compañero y él son «como el yin y el yang», en el sentido de que «Miguel es más optimista y tenía muy claro que podía funcionar muy bien», aunque ninguno de los dos «imaginaba esto». A su vez, Riera confiesa que algunas ideas como el género de ‘encerrado’ al que pertence (al igual que otros títulos como Enterrado o El ángel exterminador), era algo que «parecía que había pasado de moda», pero el éxito de Nowhere «demuestra que las modas van y vienen y que lo que importa es la historia». El productor y guionista mallorquín Miguel Ruz. A raíz del rotundo buen año que Nowhere ha tenido a nivel de visualizaciones, logrando ser número 2 en Estados Unidos en sus primeras semanas y sumando 24 millones de reproducciones en sus primeros días, Ruz detalla que es «la película más vista de 2023 en su totalidad», lo que ha motivado el interés de otras grandes empresas de producción por los isleños como son Lionsgate y Warner Brothers, con los que han mantenido reuniones. Internacional Tanto Riera como Ruz avanzan que tienen proyectos en marcha, incluida la secuela de Nowhere, además de otros tanto conjuntos como por separado que están desarrollando. «Nos ha abierto puertas a nivel internacional», aunque son conscientes de que «va a ser muy difícil de superar esto», pero «te da seguridad de cara a hablar con las productoras por haber estado en un proyecto ganador», señala Ruz. Por su parte, Riera reconoce que el éxito de Nowhere no les ha dado, para nada, la clave de sus siguientes proyectos: «Cada uno es diferente y no sabes la tecla, pero sí tienes más presión porque piensas que no vas a poder repetir este éxito». En cualquier caso, ambos se muestran más que satisfechos por cómo le ha ido a Nowhere, una cinta con un «trasfondo social» que sirve como «un grano de arena para humanizar una situación como es el desastre de los migrantes», en opinión de Riera, pero que, ante todo, «es una historia entretenida, universal y que emociona por tartarse de una madre que se pregunta si lo ha hecho todo por salvar a su hija».