Todavía con el último asalto del Mallorca Live Festival en el recuerdo, la organización del evento ha publicado este jueves en sus perfiles de redes sociales un vídeo en el que anuncian que el próximo 20 de diciembre se anunciará su 'line-up'. Así, para conocer a los artistas que actuarán en Magaluf los días 13, 14 y 15 de junio, habrá que esperar todavía unos días más.

En el vídeo que la organización del Mallorca Live Festival ha colgado en redes sociales se puede ver a un pastor con su rebaño tarareando La distancia, una canción de Roberto Carlos. Un toque de humor para dar a conocer la fecha en la que se desvelará gran parte de su cartel.

Cabe recordar que esta será la séptima edición del Mallorca Live Festival, que en sus últimas dos ediciones ha batido su récord de asistencia gracias a las actuaciones de artistas como C. Tangana, Muse, Christina Aguilera, The Black Eyed Peas, The Chemical Brothers o The Kooks.