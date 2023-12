Diciembre es uno de esos meses en los que apetece el plan de ir al cine y disfrutar de nuestro género favorito en una cómoda butaca, con el mejor sonido envolvente y la mejor calidad de imagen, acompañados por amigos o familia y un buen cubo de palomitas recién hechas. En esta información, el lector encontrará la relación de estrenos de cartelera en España para diciembre. Hay opciones para todos los gustos cinéfilos, y recuerde que hay verdaderas salas de cine en Mallorca, como la cadena de Aficine con Ocimax Palma y también cines Augusta y Rívoli (ambos en pleno centro de Palma) o cines Manacor.

Sobresale el cine español, con más de 15 estrenos a lo largo del mes. Destacan: Ocho apellidos marroquís, de Álvaro Fernández Armero, con actores como Michelle Jenner, Elena Irureta o Julián López. Un viuda, Carmen, quiere acometer la que fuera la última voluntad de su esposo: recuperar el ’Sardinete’, su primer pesquero que está en un puerto de Marruecos. Para ello, viaja junto a su hija y el ex de esta (desesperado por recuperarla) desde Cantabria a dicho país. Allí, además del Sardinete y choques culturales, se toparán con el gran secreto de su marido: Hamida, su otra hija. Y es que el cine, entre otras muchas propuestas de ocio, siempre se disfruta en Navidad.

Otra de las películas que suenan con fuerza estas fiestas es La Navidad en sus manos, una comedia con Santiago Segura, Pablo Chiapella o Ernesto Sevilla, entre otros, en el reparto. Dirigida por Joaquín Mazón, la historia nos traslada a pocos días antes de la Navidad en Madrid, momento en el que Papa Noel tiene un accidente en la capital y acaba en el hospital. Incapaz de repartir regalos en la noche más importante del año, su compañero de habitación, Salva, se convierte en su sustituto para la misión pese a su estilo de vida como vendedor de piezas robadas de coche. Aún así, es la única posibilidad que tiene Salva de recuperar a su familia. Para lograrlo, deberá encontrar a los renos, aprender a volar el trineo y a ser una buena persona.

Otros títulos del cine español que se estrenarán son: Sobre todo de noche, (Víctor Iriarte), Una noche con Adela (Hugo Ruiz), Cristina García Rodero: La mirada oculta (Carlota Nelson), Cabeza y corazón (Ainhoa Andraka, Zuri Goikoetxea), Robot Dreams (Pablo Berger), La sociedad de la nieve (J.A. Bayona), La espera (F. Javier Gutiérrez), Negu hurbilak (Colectivo Negu, Ekain Albite, Nicolau Mallofré), La última noche de Sandra M. (Borja de la Vega), Devoción (Rafa Russo), Absolución ( Juan Alfredo Amil), Alteritats (Alba Cros, Nora Haddad), Palacio Estilistas (Moisés Martín), Samsara (Lois Patiño) y L’home dels nassos (Lois Patiño).

De Navidad va la cosa

Si bien ya hemos destacado la comedia española ambientada en la Navidad, también merece mención Camino a Belén (Adam Anders), un musical que cuenta en su reparto con el español Antonio Banderas, quien, junto a Fiona Palomo y Milo Manhein, darán voz a la música navideña para contar la historia de María y José.

Con el título Noche de paz (John Woo), podríamos confundirla con una película del género navideño, pero lo cierto es que únicamente coincide que la narrativa transcurre en la época de Navidad, a partir de ahí, se trata de un film de acción y venganza que nos cuenta cómo en Nochebuena, un padre presencia la muerte de su hijo por quedarse este atrapado en un fuego cruzado entre bandas. Su dolor y sed de venganza lo mueven a entrenarse duramente para castigar a los causantes de su dolor.

Freelance (Pierre Morel) es otra de las películas de acción destacadas, aunque con una variante cómica. Un ex agente de las fuerzas especiales, Mason Pettits, tiene en la actualidad lo que para él es un aburrido trabajo en una oficina. Sin estar muy convencido, acepta un trabajo de seguridad privada para Claire Wellington, una periodista que va a entrevistar a Juan Venegas, un dictator despiadado aunque vestido impecable en todo momento. A las puertas de lograr una gran noticia, sucede un golpe militar y los tres protagonistas deberán colaborar para salir vivos de la selva y sobrevivir a ellos mismos. En el reparto principal, John Cena, Alison Brie, Christian Slater y Juan Pablo Raba. Salaar (Prashanth Neel) es otra de las películas de acción que se estrenará el 22 de diciembre.

Dramas

Son varias las películas que se cuelan este mes en los estrenos de cartelera: Golda (Guy Nattiv), El rapto (Marco Bellocchio), Los delincuentes (Rodrigo Moreno), Anatomía de una caída (Justine Triet), La isla de las mujeres (Marisa Vallone), Dance First (James Marsh), Los buenos profesores (Thomas Lilti), Los colores del incendio (Clovis Cornillac), La sombra de Cara vaggio (Michele Placido), Disco Boy (Giacomo Abbruzzese), La trenza (Lætitia Colombani) y El peor equipo del mundo (Taika Waititi).

Animación y fantasía

Ambos géneros aportan color y dinamismo a la cartelera. Dos de las películas muy esperadas; Aquaman y el reino perdido (James Wan), una secuela de Aquaman (2018); en esta ocasión el protagonista, encarnado por Janson Momoa, tendrá que proteger la Atlantis de un antiguo poder; y por otro lado, la británica Wonka (Paul King), en cuyo reparto suenan nombres como Hugh Grant o el carismático Rowan Atkinson (Mr Bean). Wonka se basa en el libro infantil de Roald Dahl Charlie y la fábrica de chocolate, una historia sobre la vida del chocolatero.

Sin embargo, no son los únicos títulos para animación y ficción, también encontramos Migración (Benjamin Renner, Guy-Laurent Homsy), una historia en la que una familia de patos bien acomodados en un estanque de Inglaterra decide migrar y vivir una experiencia inolvidable. Otros títulos de animación y fantástico son: En nombre de la tierra (DK Welchman); Digimon Adventure 02: The Beginning (Tomohisa Taguchi); Godzilla: Minus One (Takashi Yamazaki); Momonsters: La película (Javier Martínez, Christian Garnez); Tony, Shelly y la linterna mágica (Filip Posivac); y finalmente, Katak, la pequeña ballena blanca (Christine Dallaire-Dupont, Nicola Lemay).

Amor y también humor

Rebecca Miller dirige la estadounidense Llegó a mí, con intérpretes de la talla de Anne Hathaway o Peter Dinklage. El film nos habla sobre el bloqueo artístico de un compositor que encuentra su camino tras una aventura nocturna. Dentro de este género, esperamos la francesa A fuego lento (Tran Anh Hung) y la estadounidense Cualquiera menos tú (Will Gluck), que reúne a dos viejos archienemigos de la universidad en una boda, en la que se ven obligados a hacerse pasar por pareja. Por su parte, Champions (Bobby Farrelly), basada en la entrañable española Campeones (Javier Fesser, 2018), gira en torno a un equipo de baloncesto que, bajo las directrices del entrenador Marcus, se entrena para las Olimpiadas Especiales. El libro de las soluciones (Michel Gondry) y Fallen Leaves (Aki Kaurismäki) son las otras dos comedias que se esperan en diciembre.

Blood, de Brad Anderson, se encuentra en el género de terror junto a The Piper (Anthony Waller), ambas en la cartelera de final de año. En la primera, una mordedura de un perro genera una misteriosa reacción al hijo de la protagonista, mientras que The Piper entremezcla terror y fantasía para descubrir que el pasado de Liz está relacionado con el Flautista de Hamelin.