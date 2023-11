Ante la carencia de candidaturas para formar una nueva junta directiva para el Gremi de Llibretets de Mallorca, la entidad se plantea escogerla a modo de «sorteo». Así se ha comunicado a los propietarios de las librerías agremiadas en un correo electrónico en el que, además, se convoca una nueva reunión para tratar este asunto y que está prevista para el próximo 5 de diciembre.

Tal y como informó este diario en primicia, la anterior reunión para escoger una nueva presidencia y junta directiva tras la dimisión de Àlex Volney (Llibres Ramon Llull) se saldó con una negativa por parte de todos los miembros de asumir esa figura. Ante tal situación, desde el Gremi se plantean elegirla por «sorteo», una opción que, según ha podido saber este periódico, no se contempla en los estatutos de la entidad.

La crisis en el Gremi, además, se ha agudizado, ya que según ese mismo correo electrónico se detalla que hay librerías agremiadas que «no han pagado todas sus cuotas», lo que dificulta más que se realice un relevo a la presidencia de Volney con «total transparencia».

Las librerías de Palma que forman parte del Gremi son Abacus, Agapea, Baobab, Come In, Curolletes, Drac Màgic, Rata Corner, Little Rata, Embat, Quars, Es Raconet, Espai Caramulls, Fnac, Gotham Còmics, La Biblioteca de Babel, La Casa del Libro, La Salina, Lila i els contes, Literanta, Llibreria Campus, Llibreria Pròpia, Llibres Colom, Llibres Ramon Llull y Quart Creixent.