‘Un solitario baile con el miedo’ recuerda en Palma al escritor Cristóbal Serra

Fue un escritor «solitario», pero al mismo tiempo «muy cercano y al que le encantaban las visitas y tertulias con sus amigos». Hablamos de Cristóbal Serra, un autor considerado ‘raro’ y con una prolífica y aplaudida obra, que este lunes recibió un homenaje en la Sala Rívoli (Palma). Un acto organizado por el Cercle d’Economia de Mallorca que se basó en la proyección del documental Un solitario baile con el miedo: recordando al escritor Cristóbal Serra, de la cineasta Marga Melià, con un coloquio con«discípulos» y admiradores de su bibliografía.

Serra y Melià forjaron una amistad a raíz de un libro de la segunda, Soportando el paraíso: conversaciones con veinte artistas mallorquines, que se publicó en 2011. «A través de esa entrevista nos hicimos amigos, de vez en cuando iba a verle, como tanta otra gente de la Isla, que de vez en cuando íbamos a casa de Tòfol [cómo le llamaban sus más allegados] para charlar un rato con él». Poco después, «cuando se cayó y estaba bastante mal, muy ‘viejito’, el escritor y periodista Carlos Garrido me dijo que tendríamos que hacerle un homenaje y se me ocurrió hacer este documental», cuenta la directora, quien añade:«La pena es que él no pudo verlo terminado».

Plataforma

Ahora, Marga Melià se reencuentra con su documental, que se estrenó en 2014 y que se puede ver en la plataforma de streaming Filmin, más de diez años después:«Hace muchísimos años que no lo he vuelto a ver y me hace muchísima ilusión, más todavía si es en pantalla grande y acompañada de público, me hace muchísima ilusión y seguro que hay cosas que me sorprenderán, porque en el momento en el que estás trabajando en algo estás totalmente metida en el tema y hay cosas que luego olvidas, o se te pasan o no te has fijado», narra la cineasta.

De hecho, sostiene Melià, «el año pasado se conmemoró el centenario de su nacimiento y me propusieron proyectarlo en Andratx, y así fue, pero en Palma no se ha vuelto a ver». El evento que anoche acogió la Sala Rívoli tuvo también un coloquio posterior a la proyección de la película. Participaron, además de la propia Melià, los escritores Rosa Planas y José Carlos Llop, el citado Garrido, y desde «la distancia» el editor Basilio Baltasar y el profesor retirado Perfecto Cuadrado.