Samantha Hudson: «Todo lo que estoy haciendo ahora me parece un simulacro de lo que haré en un futuro»

La artista mallorquina Samantha Hudson está de enhorabuena. Ha ganado el premio EMA a la mejor artista española que concede la cadena de televisión MTV, y le esperan dos premios más en breve; el T, que reconoce su activismo dentro del colectivo LGTBI+, y el ICON, que le entregarán a finales de mes. Hudson, que reconoce que comenzó de una forma más trash, ha consolidado su faceta musical con la propuesta AOVE Black Label, que la propia artista considera «más madura». El día 10 de febrero actuará en la Isla, en la sala de Es Gremi, después de triunfar en el Sónar 2023 con su nuevo álbum.

¿Cómo valora Samantha Hudson su nueva propuesta musical, AOVE Black Label?

Pues la veo mucho más profesional y madura. Es una propuesta menos obvia. Lo que hago ya no es tan explícito ni evidente. Es algo más elaborado, que lleva detrás un trabajo de producción muy importante. Me siento muy satisfecha del ritmo bailongo y disfrutón de mi nuevo disco, que tiene también un punto ravero. Creo que con este nuevo trabajo me siento una artista fundamentalmente musical en esencia. Además, tengo un ansia de hedonismo sin precedentes.

¿Qué queda de la Samantha Hudson a la que estábamos acostumbrados?

Queda todo, ya que es muy difícil deshacerte por completo de una faceta tan personal. Hablo del disco, pero en general mi concepto del arte, como propuesta, es holístico; tanto en el género, como mujer no binaria, como en la estética. En esencia, soy lo que fui siempre. Mi propuesta artística es esa. Eso no cambiará.

¿Qué veremos en su concierto de Es Gremi?

Pues aparte de la propuesta de AOVE Black Label, que es muy electrónica y marciana, también se podrán escuchar mis otras canciones, lo que podemos llamar mis hits, pero reversionados en clave electrónica para que encajen en la estética del concierto, que cuenta con luces raveras y una puesta en escena flipante. Las coreografías son de Estíbaliz Marrones y de Cristian González. También se podrán ver los visuales 3D creados por inteligencia artificial por el artista madrileño Parafeno. Por tanto, estamos hablando de un espectáculo muy elaborado y más profesional, una propuesta menos trash en su ejecución que la de las otras giras que realice. La idea del concierto, de los visuales y de las coreografías era hacer un retrato de la contracultura de Internet, con imágenes de memes y de videojuegos. Es claramente una liturgia catártica en clave electrónica.

Pues esa liturgia catártica está siendo muy premiada, ¿cómo vive este momento dulce de su carrera?

Llevo una temporada de premios, sí. No sólo me los dan, también presenté tres galas y entregué premios. Estoy muy agradecida de tanto premio. El de la MTV es el mayor reconocimiento a mi carrera. No soy la artista más grande de este país, eso esta claro, pero sí que premiaron una estética y un trabajo concreto que realizo, por ejemplo sobre el género. Que el público reconozca eso es muy bonito. En breve también me entregarán el premio a la cultura de la revista de tendencias ICON, y el premio T, que me hace especial ilusión, ya que es un premio que se otorga por el activismo dentro del colectivo LGTBI+.

Y una persona no binaria, ¿cómo vive ese sucederse de galas?

Mi talento es retirarme a tiempo. Si la escena es guay, me quedo. Si veo que estoy fuera de contexto, pues hago acto de presencia y me largo. De todas maneras quiero dejar claro que la gente que me encuentro entiende mi propuesta. O por decirlo de otra manera; soy una embajadora de la otredad en la norma y del undergorund en el mainstream. En el fondo, me siento una chica muy sencilla, que lo que le interesa son mis amigas de siempre. Es verdad que en las galas me codeo con gente famosa, pero no me dejaré emborrachar por el star system. No me interesa.

¿Qué proyectos tiene sobre la mesa?

Mis próximos proyectos están centrados en la gira de AVOE Black Label. Me ocupa toda la agenda, entre promoción, entrevistas y conciertos. El mes que viene me toca Madrid y Barcelona, donde hicimos sold out. En diciembre estaré, entre otros lugares, en Bilbao y en Valencia. en febrero tengo seis conciertos y el 10 actuaré aquí en la Isla, en la sala Es Gremi.

¿Cómo es un día normal en la vida de Samantha Hudson?

Mi vida es muy divertida porque mi trabajo es muy divertido, pero no hago otra cosa más que currar. Estos meses previos ya tuve muchos conciertos. Es un no parar, pero estoy muy contenta ya que percibo que estoy más madura en el ámbito musical. Eso es lo que más me interesa. Me veo más consolidada como artista, pero todo lo que hago ahora me parece un simulacro de lo que haré en un futuro.