No hace tanto que Cristian Quirante, más conocido como Alizzz, era un prometedor desconocido al que un medio tachó como ‘el artista al que Wikipedia todavía no conoce’. Hoy, en cambio, las cosas han cambiado, y después de colarse en las listas de los mejores álbumes nacionales tiene su propia entrada en la enciclopedia libre. En tres idiomas. Genio en la sombra de artistas como Rosalía, Lola Indigo, Aitana, C. Tangana y Becky G, entre otros muchos, el catalán dejará su impronta esta noche en la sala Es Gremi, en un velada que abrirá el rapero mallorquín VGOMEZ a las 23.30.

Músico, compositor, cantante, DJ, productor y representante artístico. Alizzz se expresa en más campos que un maestro renacentista. Aunque no nació en la Florencia del siglo XVI sino en Castelldefels, un núcleo urbano bañado por el Mediterráneo repleto de ilustres vecinos. Sin ir más lejos, el grueso del plantel del F.C. Barcelona reside en este municipio del Baix Llobregat. El propio Alizzz, al que la música le ha permitido escalar en la pirámide social, reconoce que al poco de mudarse a su nuevo chalet se encontró en la gasolinera con Messi. Se desenvuelve principalmente en el pop, que mezcla con house, R&B, trap, dancehall, afrobeat, reguetón y lo que se le ponga a tiro. Lo hace en su propio sello, Whoa Music, que en poco tiempo se ha convertido en el abanderado del pop ‘nuevaloero’, tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Y es que, más que una discográfica, Whoa difunde una idea obstinada en demostrar que hay otras alternativas para construir un nuevo futuro para el pop, sirviendo de eje conciliador entre mainstream y vanguardia, además de como rampa de salida y desarrollo para todo tipo de nuevos talentos.



De entre todos los alquimistas de ritmos urbanos, Alizz destaca como uno de los más versátiles, dotados y audaces en la combinación de géneros que apuntan a la pista de baile. No es lo único que hace bien. Sus letras definen con precisión quirúrgica a la juventud actual. Ya no siento nada encaja en ese ‘atril de sentimientos reconocibles’. El tema, uno de sus grandes himnos, desgrana las noches de hedonismo, desamor, neón y vacío. Sabe tocar la fibra con temas que son saludables catarsis para una juventud desnortada, exenta de objetivos, un panorama cortesía de nuestra mediocre clase política. Diversidad La diversidad y el cruce de géneros, en un momento en el que la música latina se ha consolidado como un insumo fundamental para la industria, son las armas de este artista a cuya voracidad creativa no se le adivinan límites. Capaz de mezclar ‘churras con meninas’, de combinar tradiciones diferentes sin que el resultado luzca necesariamente como un pastiche. Aterriza en Es Gremi con Sexo en la playa, exitosa carta de presentación de su inminente nuevo álbum previsto para el próximo 2024.