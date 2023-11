Bruno Sotos: «En mi nuevo disco busco reflejar que soy de Mallorca y enseñar la música de aquí»

Enérgico e inquieto son dos adjetivos adecuados para describir a Bruno Sotos. El músico de Andratx, que saltó a la fama en 2017 tras su paso por Got Talent, acaba de lanzar El reflejo, un tema que respira y se nutre del aire mallorquín y de los sonidos del Mediterráneo. Con dicho tema por bandera, Sotos encara una breve gira por México que le llevará a actuar en Querétaro, Ciudad de México y Puebla, así como en los festivales Trovafest y Trovabierta como invitado, así como participar en una jornada técnica en la capital mexicana junto a Blau Produccions. Aprovechará Sotos su visita al país azteca para lanzar desde allí un nuevo tema, Será porque te quiero, que verá la luz el día 17 y que ha grabado junto al cantautor granadino Fran Fernández.

Se caracteriza El reflejo, como una canción «impregnada del sonido mediterráneo», ¿cuál es su objetivo con el tema?

He querido reflejar en todo este disco algo que sea muy de la tierra. Por eso, todos los sonidos que han salido en El reflejo son mallorquines. Está el laúd, el tamboril, la guitarra clásica. Eso es lo que busca reflejar, que soy de Mallorca y enseñar la música que tenemos aquí.

¿Cómo ha sido el proceso de escritura de El reflejo?

Escribirla ha sido, entre comillas, fácil. Acababa de leer un libro, una novela romántica, y me he imaginado que el protagonista reclamaba su amor a la chica. La parte productiva, la de crear la canción, fue buscar al mejor laudista, Toni Pastor, y con él conseguir ese color tan mediterráneo que quería sacar. Luego, Joan Palerm a la guitarra, y Joan Cruz y yo en la percusión, pues empezamos a mezclar esos sonidos mallorquines.

También es usted el productor, junto a Jaume Gelabert, ¿cómo ha sido esta faceta de la creación musical?

La mezcla ha sido lo más difícil. Normalmente lo que hacemos juntarnos el productor (JaumeGelabert) y cada uno desde su equipo. Yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a escuchar la música con cascos y en el coche, pero Jaume en su estudio con sus altavoces, y cada uno manda su mezcla al otro, y la idea ha sido llegar a un punto intermedio y final de la canción.

¿Cómo ha sido la selección de los instrumentos para que sonaran tan ‘mallorquines’?

Pues la selección de este tema es precisamente dejar la cosa abierta para ir metiendo más, porque estas, el laúd y lo demás, representa todo lo que va a venir. Todo es muy de la tierra. El tamboril, por ejemplo, lo hizo el abuelo deJaume Gelabert y huele a piel de cabra. Más de la tierra imposible.

Hace poco, Lorenzo Santamaría dijo que le gustaría haber cantado más en mallorquín, ¿se ve usted dando ese paso?

Soy mallorquín, igual que mis padres, pero me da algo de vértigo, creo que no ha llegado el momento todavía, pero está cerca. No tengo nada en contra, sino al revés, pero quiero que la gente se dé cuenta de que soy mallorquín y enseñar mi tierra. Tenemos mucho tiempo para hacer un disco en mallorquín.

¿Cómo afronta su nueva visita a México?

Es la tercera vez y tengo muchas ganas. México es el país donde más me escuchan y donde más reproducciones tengo en Spotify y otras plataformas. Va a ser cortita la visita porque me cuesta mucho estar lejos de casa, pero estaremos en tres ciudades y en algunos de los festivales mñas importantes.

¿Cómo es el público mexicano comparado con el mallorquín?

Son más pasionales. Allí, empiezas y con el primer acorde ya se vuelven locos, aunque sea una balada. Disfrutan más la música y le dan algo más de valor. En España, los conciertos son de menos a más y allí es de más a más todavía.

También lanzará desde allí una nueva canción.

Sí, Será porque te quiero, que es un dueto que he hecho con el cantauor Fran Fernández, al que admiro mucho. Nos tenemos mucho respeto, pero no habíamos intercambiado palabras, y cuando tuve esta canción supe que tenía que ser con él porque nuestras músicas tienen mucha comunión, una hermandad, y pensé que nuestras voces juntas, que son todo lo contrario la una de la otra, harían algo muy especial.

Han pasado ya seis años de Got Talent, ¿cómo recuerda aquel momento?

Lo tengo muy presente. La gente a veces todavía me para y me dice: tú eres el que hizo llorar a Risto Mejide, ¿no?. Fue un cambio superbonito. Yo era la típica persona que no creía en estos programas, pero me dio un cambio y una popularidad enorme. Pasé de ser jardinero a poder dedicarme a la música, que es lo que amaba, y solo puedo dar las gracias.

Y ahora, tanto tiempo después, ¿cómo se ve en la actualidad?

Me veo en uno de los mejores momentos musicalmente hablando. Hemos avanzado mucho, cambiamos de color las producciones para que un disco no tenga nada que ver con otro, y he creado una canción, El reflejo, que creo que es un punto álgido, hemos tocado una tecla muy alta.