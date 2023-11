Antoni Serra, fallecido el pasado 11 de marzo, es autor de una veintena de novelas, una decena de libros de narrativa breve, además de obras de crítica literario y ensayo. La mayor parte de todo ese legado es imposible de encontrar, lamenta la filóloga e investigadora Pilar Arnau, que se ocupa de poner remedio a esa inmerecida situación. Por ello, celebra que Sebastià Bennasar, escritor y editor de Edicions Xandri, haya decidido recuperar Carrer de l’Argenteria, 36, según Arnau, una de las mejores obras de Serra, publicada originalmente en 1988.

La presentarán el próximo miércoles 15 de noviembre, a las 19.00 horas, en Can Alcover. El acto, organizado por la Obra Cultural Balear (OCB) en colaboración con el mencionado sello y Embat Llibres, será también un homenaje a la figura del autor. En él participarán la propia Arnau, Albert Bonnín, Càtia Bonnín y Bennasar.

En su día, cuenta Arnau, propuso a Antoni Serra llevar a cabo una edición de su obra completa, pero él, «con su característica alegre modestia», me decía que no. «Así que cuando me enteré de que Sebastià quería recuperar Carrer de l’Argenteria me alegré mucho. Es, para mí y para muchos de sus lectores, una de sus mejores novelas», subraya Arnau, aunque añade que muchos le conocen por la serie negra protagonizada por el detective Mosqueiro.

«Carrer de l’Argenteria, 36 es una novela sobre el miedo que viven las personas marginadas social e históricamente, que se encuentran en una situación traumática como fue la Guerra Civil y que, al final, es un miedo heredado durante siglos en el colectivo xueta».

Debate

Asimismo, uno de los aspectos clave de esta novela –cuyo título remite a una dirección inexistente y con el que el autor juega con el contexto histórico–, es que, tal y como apunta Arnau, «por primera vez en literatura se aborda la temática de la cultura judía de forma respetuosa y con rigor». Para escribirla, cuenta, Antoni Serra hizo un gran trabajo de documentación y se sirvió de muchos artículos publicados en prensa entre 1936 y 1938. De esta manera, la novela también es un testimonio histórico muy valioso.

«De hecho, a raíz de su publicación, generó un gran debate sobre la marginación social de los xuetes en Palma», subraya. «Sirvió de impulso para que muchos jóvenes de aquella época quisieran indagar en sus raíces y superar el tabú», agrega.

Como señala Arnau, «la mejor manera para rendir homenaje a un escritor es reeditar su obra, leerla y fomentar su lectura», algo que llevan a cabo junto a Xandri y que el miércoles se materializará también en Can Alcover. Mientras, Arnau avanza que Bennasar, colaborador de este periódico, tiene en mente reeditar otros títulos de Serra. Para, así, cumplir ese homenaje completo.