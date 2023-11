Samantha Hudson es oficialmente la Mejor Artista española del año tras proclamarse como tal en los MTV European Music Awards imponiéndose a Quevedo, Lola Indigo, Álvaro de Luna y Abraham Mateo.

No era fácil y a priori parecía hasta imposible teniendo en cuenta la repercusión de los otros candidatos y las legiones de seguidores que cada uno tiene en redes sociales, pero Hudson lo ha logrado y lo ha recalcado en sus redes sociales, en las que ha tirado de ironía para comentar que una de las mejores cosas de haber ganado son las reacciones en redes como Twitter de aquellos a los que no les ha gustado su victoria.

«Poesía», ha comentado Hudson como la palabra adecuada para describir la situación, ya que cuando vio la nominación le pareció «imposible», sin embargo la decisión, que se ha realizado a través de votación popular, se ha decantado de su lado por su «ejército de pronombres desquiciadas» que han apoyado su candidatura hasta colocarla por encima de artistas como los mencionados anteriormente.

No hubo gala de entrega, que debía haber sido en París, porque la organización decidió que por solidaridad con lo que está ocurriendo en Israel y Gaza era mejor no celebrarla, por lo que se ha sabido la victoria a través de las redes de la organización y en su página web, por no hablar de la propia Hudson que ha publicado varios vídeos haciéndose eco del logro.

Otros de los ganadores han sido Taylor Swift a Mejor Artista, Jung Kook y Latto que con Seven han logrado la Mejor Canción, Billie Eilish como Mejor Artista Pop, Maneskin como Mejor Artista Rock, entre otros.

A su vez, Hudson ha querido aprovechar estos días el tirón de los MTV EMA con el lanzamiento el día 3 de su álbum AOVE Black Label, con el sello Subterfuge, y que amplía con tres nuevos temas AOVE.