La vida del cineasta británico Carl Whiteley, residente en Mallorca, se truncó un día de enero del año 2019, cuando un accidente doméstico le dejó en coma durante prácticamente un año. Tristemente, el director de cine fallecía en diciembre de ese mismo año y lo hizo sin poder cumplir su último deseo: finalizar y estrenar una película, Pandora. En ese momento, y tras el shock inicial por la pérdida de su marido, su esposa se marcó un objetivo: concluir el filme y «cumplir su sueño». Ahora, el 4 de noviembre, Pandora llegará por fin a varias plataformas de streaming tras «mucho esfuerzo, mucha paciencia y encontrándome con gente que en lugar de ayudarme, me quería robar la película», confiesa.

Hay que retroceder hasta el verano de 2021, cuando por fin, y tras pasar «un duelo muy duro, que todavía está ahí», Esther González decidió ponerse manos a la obra y finalizar la película de su marido. «Regresé durante ese verano a mi Andalucía natal y a través de una amiga contacté con una productora que, en principio, parecía muy dispuesta y firmamos un contrato de distribución».

Un año y medio después estaba en el mismo punto de partida; «me enteré de que habían registrado la película, algo que no se podía hacer porque mi marido ya la había registrado». Finalmente, tras un duro trabajo de su abogada, pudo romper con ellos y volver a empezar, «desde cero», recuerda González.

Para más inri, gracias a un productor de Mallorca, «descubrí que la película estaba acabada, solo faltaba añadir el sonido, lo que viene a ser un trabajo de entre una o dos horas». Así lo hizo y entonces llegó otra vez el momento de buscar una distribuidora que diera salida a la cinta: «Si no tienes a una empresa detrás no te hacen caso, me cansé de llamar y escribir correos electrónicos sin respuesta».

Todo parecía ir cuesta arriba hasta que, «por fin», una distribuidora norteamericana se interesó por Pandora. «Por fin vi a alguien que realmente me quería ayudar y que de verdad les encajaba la película», recuerda González con ilusión. Incluso viajó a la última edición de Cannes para presentar esta película a diferentes empresas del sector. «Estar allí fue otro sueño, todavía me cuesta creerlo», confiesa. Por fin su sueño se empezaba a cumplir, «comencé a ver la luz». Y así ha sido. Pandora llegará a varias plataformas de streaming bajo demanda a partir del 4 de noviembre, entre ellas gigantes como Apple y Amazon Prime. Lo hará en alquiler y venta, para después, el 6 febrero del próximo 2024, estar disponible en abierto.

Guion

A pesar de lo duro que ha sido todo este proceso «hasta llegar hasta aquí», a Esther González le gustaría seguir trabajando en el mundo audiovisual, «en el complicado mundo del cine». De hecho, tiene un guion escrito que se basa principalmente en su propia experiencia con Pandora.

La trama de Pandora gira en torno a un hombre que acaba de perder a su mujer y entra en un bucle de alcohol, drogas y fiestas. Una de esas noches, el hombre despierta y en su habitación hay tres personas muertas en el sueño. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo ha podido pasar algo tan macabro? Lo podrán descubrir el 4 de noviembre.