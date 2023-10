En medio de una oscuridad casi total, aparecen unas luces que juegan entre ellas. Iluminan manos, rostros, telas. Las caras, ahora visibles, cantan, y unidos todos los elementos dan como resultado una «visualización de la música o una sonorización de la coreografía». Se trata de A beginner_expanded version, la obra escénica que el catalán Pere Joy y la mallorquina Aurora Bauzà han creado y que llega a Mallorca como una coproducción entre el Teatre Principal de Palma, el Auditori de Barcelona y el Centre Coreographique National d’Orleans. La obra se podrá ver este jueves 12 de octubre a partir de las 20.00 horas en Palma en el marco de la Fira B! y el sábado 14 a la misma hora en el Teatre Principal d’Inca.

Los dos autores, Joy y Bauzà, estuvieron presentes este lunes en el Principal de Palma para presentar la obra junto a Miquel Àngel Raió, director del Principal d’Inca, y Guillem Ginard, director general de Cultura del Consell. Todos juntos dieron algunos detalles de esta pieza multidisciplinar que no es plenamente teatro, ya que carece de un texto propiamente dicho, pero tampoco es coreografía. Su nexo de unión: la voz humana.

Colaboración

Raió, de hecho, fue quien habló no solo de la pieza, sino también del hecho de que con esta ya van varias colaboraciones entre los dos Teatres Principals, una manera de fomentar la famosa «descentralización de la cultura», permitiendo que el público interesado en ver la obra pueda contar con dos espacios para disfrutar de ella. Sobre A beginning, Raió destacó la habilidad de los autores de «hacer accesible a todos los públicos los lenguajes modernos», como los de esta función.

Los responsables de la obra, Joy y Bauzà, también comentaron que se trata de una «pieza híbrida de difícil clasificación» en la que «la oscuridad ofrece una experiencia inmersiva, pero no de miedo, sino para que se dispare la imaginación». Así pues, los diferentes intérpretes sobre el escenario, que en esta ocasión son un total de 10 con 5 miembros del Cor Juvenil del Teatre Principal, van ataviados con unas luces especiales creadas para la ocasión que permiten iluminar a voluntad momentos y partes de lo que ocurre en el escenario.

El objetivo, pues, no es tanto el de narrar una historia tradicional, ya que de hecho no es eso para nada, sino que el objetivo es que el espectador sume su propia interpretación de la acción teatral en y durante la función. «Al tratar y trabajar el sonido y las luces, lo que hacemos es que la comprensión pase por otro lado diferente el racional, de modo que es como invitar al espectador a que se relaje, que no hay nada que entender en el sentido exacto de que no hay un único significado, sino que lo construye con nosotros».

El resultado, pues, es «muy poético» porque ese es el objetivo de Joy y Bauzà, crear piezas de carácter «poético, pero accesibles para el público» y, de hecho, comentan que «el verdadero reto no es tanto hacer estas obras, que a nosotros al fin y al cabo nos encanta, sino que las programen espacios como el Principal de Palma o el de Inca».

Se da, además, la circunstancia de que supondrá el estreno en casa de los cinco cantantes del Cor Juvenil, que ya han participado en esta obra en el Festival Grec de Barcelona, y que ahora actuarán por primera vez en Mallorca. Se trata de Júlia Bermejo, Ada Ruiz, Adrián Sánchez, Carla Vázquez y Qori Amaru Yarasca, que «han logrado tirar de la pieza y hacerla con nosotros al cien por cien». Por ello, los creadores confiesan tener «mucha ilusión de poder presentar la obra en casa para que ahora puedan venir sus familias y amigos», detallaron.

Así pues, a través de un trabajado diseño de iluminación, a cargo de Joe Serra, A beginner explora los terrenos de la imaginación a través de sugerentes cánticos que provienen de la formación clásica de los dos autores, pero dando toda la libertad al público de interpretar alegremente y sin restricciones lo que ocurra en el escenario.