Virginia Galán unió en la misma semana su participación como jurado profesional en el festival Out! de cine LGTBIQ+ y, a su vez, el estreno en cines y en Filmin de Terenci: La fabulación infinita, de Marta Lallana y en el que ha sido productora ejecutiva. Dos experiencias muy diferentes, pero igualmente enriquecedoras para la mallorquina.

Sobre el Out!, finalizada su sexta edición, Galán valora positivamente este tipo de festivales que son «muy necesarios» por tener un perfil sin el cual «muchas de estas películas no llegarían a las Islas» y ayudan a poner «en valor el cine independiente».

A su vez, este año ha habido gran presencia de cineastas isleñas: Eugènia Sampedro (ganadora en la categoría de ficción), Marina Rueda y Ester Moyá. Para Galán, «se nota que no es por cuota, sino por nivel y eso me iusiona». Lo dice no solo como amante del cine, sino como productora, es decir, quien «se encarga de acompañar a los directores que quieren sacar un proyecto». Se trata de una figura «superimportante» porque «hay mucha gente a la que incomoda el lenguaje administrativo y nosotros buscamos la estrategia para lograr financiación».

Se trata de una labor que le gustó ya en etapa de formación y luego exploró en Mosaic, productora del cineasta Miguel Eek (La primera mujer y Magaluf Ghost Town), donde «estuve tres años increíbles haciendo lo más parecido a un máster».

De ahí dio el salto a la producción original de Filmin Terenci: La fabulación infinita, documental dirigido por Marta Lallana sobre la vida y obra del excéntrico Terenci Moix. «Entré como directora de producción e hice de productora ejecutiva» detalla Galán que lo recuerda como «una experiencia agotadora y superintensa, pero en el buen sentido». «Ha requerido una gran labor de archivo, rodamos en Super 8 y ha sido todo un equipo increíble de gran talento». «Es el proyecto más grande en el que he estado y te coloca en un sitio donde hay muchas expectativas», señala. El 15 llegó a cines y el pasado fin de semana a Filmin en su versión completa como mini serie de 180 minutos en total.

Finalmente, Galán, que tiene varios proyectos sobre la mesa, habla de lo «creativo» que puede y debe ser su trabajo. «Hay que saber crear un discurso para la película, hacer de comercial, saber comunicar todo a prensa, público e industria, y todos esos pasos serán distintos para cada peli». Por ello, la base está en «hallar la esencia y personalidad de la película».

Para todo ello, la misma solución: «Hablar». Comunicación interna y externa a raudales porque «si eres transparente los celos desaparecen y no te sientes como un simple peón en la producción». El objetivo es que «en un mundo como el del cine, que puede ser muy aislado, nos miremos y hablemos para que salga la inspiración».