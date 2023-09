Si Jean Paul Gaultier (1952) no hubiera visto la película Falbalas (Jacques Becker, 1945), probablemente no se hubiera dedicado a la moda. Así lo ha afirmado él mismo este viernes en una rueda de prensa celebrada en CaixaForum Palma, que acoge hasta el próximo 7 de enero la exposición Cinema i moda. Per Jean Paul Gaultier. La propuesta, que llega a Palma después de haber pasado por Madrid, Barcelona, Sevilla y Zaragoza, está coorganizada por la Fundació 'la Caixa' y la Cinémathèque Française.

«La película mostraba el mundo de la moda y todos sus elementos. Cuando la vi me dije a mí mismo que eso es lo que yo quería hacer. Fue como una escuela para mí, aunque en realidad es una historia de amor romántica. Pero es cierto que muestra todo: desde la preparación del desfile hasta el final. Hizo que me quisiera convertir en diseñador de moda, porque vi mucha poesía. Me fascinó ese aspecto tan teatral y espectacular que tiene la moda».

Esa visión tan personal de la moda y el cine es la que transmite esta muestra, que «no pretende reflejar la relación entre cine y moda, sino la visión personal que tiene de ella Gaultier», ha recalcado Matthieu Orléan, comisario de la exposición.

Así las cosas, la muestra propone «un viaje ecléctivo que entrelaza cine y moda con grandes creadores y artistas, desde la óptica personal de l'enfant terrible como diseñador de vestuario y como cinéfilo». La exposición recoge 57 looks icónicos del cine con obras de diseñadores de la talla de Coco Chanel, Balenciaga, Pierre Cardin y Sybilla, además de creaciones del mismo Gaultier; vestidos de Sharon Stone, Cahterine Deneuve o Madonna; los vestidos de Superman, La máscara del Zorro o Rocky, además de proyecciones audiovisuales, carteles originales y fotografías.

Dividida en cinco ámbitos diferenciados, la exposición revisa la presencia del mundo de la moda en el cine, las colaboraciones de grandes modistas en el vestuario de películas y la creación de arquetipos masculinos y femeninos. Gaultier pone el acento en aspectos clave como el empoderamiento femenino y presta atención a figuras heterodoxas de guerreros, andróginos y travestidos, como también a la influencia de las culturas rock, punk y queer que tanto han marcado la moda de los últimos años.

Entre los 57 looks icónicos hay vestidos que llevaron Sharon Stone en Institnto básico (1992), Marilyn Monroe en Todo sobre Eva ( 1950); Catherine Deneuve en 8 mujeres (2002), la cotilla que llevó Madonna en su gira Blond Ambition World Tour, del 1990 (diseñada por el propio Gaultier), la cota de malla que llevó Ingrid Bergman en Juana de Arco, filme de Victor Fleming (1948), o el plastrón y la corona usados en Satyricon, de Federico Fellini (1969).

Además, como novedad, la exposición incorpora un vestido que solo se verá en CaixaForum Palma. Se trata de un diseño de Yvonne Blake que lució la actriz Ángela Molina en la película Bearn o la sala de les nines, filme dirigido por Jaime Chávarri (1983) y basado en la novela homónima de Llorenç Villalonga, que está ambientada en la Mallorca de la segunda mitad del siglo XIX.

Por otra parte, el cine y la moda de nuestro país también ocupan un lugar importante en la exhibición. Así, aparecen referencias a Pedro Almodóvar, Rossy de Palma, Sara Montiel, Antonio Banderas e, incluso el Quijote, así como Balenciaga y Paco Rabanne. Sobre Almodóvar, Gaultier recordó que su primer trabajo juntos fue en Kika (1993). En cuanto a Rossy de Palma, el diseñador recordó que la conoció a través de Sybilla y que «desde el primer momento conectamos». «Es una gran actriz, con una personalidad muy fuerte», añadió

Barbie, una «decepción»

Preguntado por si hay alguna película actual que le haya sorprendido para bien o para mal, Gaultier ha confesado, sin titubear, que «una que podría haber sido muy buena, pero que me ha decepcionado mucho es Barbie». «Es una historia que invita a soñar, a la imaginación, pero en cambio creo que no ha ido muy lejos en este sentido. Además, tampoco se aborda mucho la visión del hombre, solo un poco, al final. Yo no soy director y no hago películas, pero pienso que tendría que haber mostrado más los dos puntos de vista, el contraste. Por otra parte, no ha sido lo bastante festiva en lo visual. Supongo que el hecho de que la casa de Barbie [Mattel] participe en la película ha condicionado también bastante el proyecto».

Actividades

En paralelo a la exposición, CaixaForum propone dos ciclos sobre las industrias del cine y la moda: Prêt-a... regarder!, comisariado por Rossy de Palma, en la que se proyectarán cinco largometrajes en los cuales, para ella, la relación de la moda y el cine resulta paradigmática y esencial; y Cultura de moda, comisariado por la especialista en moda Charo Mora, en el que se plantean diálogos entre creadores, artistas y expertos para reflexionar, debatir y arrojar luz sobre la relación entre moda y música, literatura, arquitectura y arte y en el que participan perfiles como Palomo Spain o Sita Abellán.

Asimismo, la Fundació 'la Caixa' completa la muestra con la edición de un catálogo que incluye una extensa entrevista a Gaultier en la que narra su trayectoria y su proceso creativo, a la vez que rinde homenaje a sus referentes.