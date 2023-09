El auditorio del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, en Llucmajor, se llenó este martes con motivo de una conferencia de Cristina García Rodero, probablemente la fotógrafa documental española más reconocida internacionalmente.

García Rodero ha desarrollado una larga y extensa carrera como fotoperiodista en todo el mundo y ha sido galardonada con prestigiosos galardones, como el Premio Nacional de Fotografía 1996, entre muchos otros. Ha publicado numerosos libros de fotografía, en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales y su obra está presente en colecciones de museos de todo el planeta.

A pesar de esa trayectoria, García Rodero se definió como «una trabajadora de la fotografía» y confesó que «el premio más relevante para ella fue la Medalla de Oro en el Mérito del Trabajo».

En su charla, la reconocida fotógrafa expuso su forma de entender el trabajo fotográfico e hizo un repaso a su extensa trayectoria, desde su primera gran serie, España oculta, hasta Kumbh Mela, aún en proceso.

A lo largo de su intervención, de casi tres horas, García Rodero también dejó constancia de su visión de la fotografía: «La fotografía tiene la capacidad de entrar en las entrañas de las personas a través de un click, a través de la mirada», y añadió: «Yo no soy periodista, ni soy antropóloga. Mi objetivo no es contar la verdad, si no dejar una obra fotográfica buena».

Cabe decir que Cristina García Rodero y Toni Catany mantuvieron una buena relación de amistad y profesional, que dejó reflejada en su intervención en el documental El temps i les coses, cuando hablaba sobre la fotografía tomada por Catany en 1992 titulada Petra y sobre el alcance tan grande de la obra del mallorquín.

Antoni Garau, director del espacio, invitó públicamente a Cristina García Rodero a exponer su obra en el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany.