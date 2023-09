La Fira Internacional del Disc regresa al Velòdrom Illes Balears de Palma, su escenario natural, este fin de semana en lo que ya es su 21 edición. La iniciativa promovida por Peter Terrassa, que cuenta con el apoyo del Consell insular, ofrece una cuarentena de expositores de todo el mundo y una docena de conciertos, entre los que se encuentran además las dos semifinales del concurso Pop Rock, que convoca el Ajuntament.

Durante las casi doce horas que duró la primera jornada, desfilaron por el escenario ‘oficial’ las bandas The T-Makers, Trimoni, Foraster, Golgotha, Abermals, Korpus Khristie y Kiss Experience; mientras que en el escenario exterior se disputaban la primera semifinal Miss Loopita, Silvestrecatapulta, Danïo, The Ripples, Llvna, Ultraviolet, Maria Antònia y Antropaico.

Este domingo, la Fira abre en de 11.00 a 21.00 y habrá conciertos de Milana, Queen Marsa, F.E.A., Nita y The Rezillos. En cuanto a la segunda semifinal del Concurso Pop Rock, tocarán Manena Duel, Mantra, Dahlila, The Big Break, Guille Wheel & The Waves, Lidia Román, Yoko Factor y Negre. Más allá de la música en directo, la Fira es una cita ineludible para los coleccionistas más apasionados. De hecho, el vinilo, como destaca el propio Terrassa, siempre es el formato ganador de cada edición.