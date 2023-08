Desde el festival Contrast Mallorca están cocinando la que será su nueva edición, y como en cada uno de sus asaltos, preparan un cartel con potentes nombres del mundo de la música. Uno de estos nombres, según ha podido saber este periódico, es el de Sophie Auster. La cantante, compositora y actriz, hija del célebre escritor Paul Auster, actuará el próximo 20 de octubre en el Teatre Municipal Mar i Terra de Ciutat, con el apoyo de Palma Cultura del Ajuntament.

Sophie Auster presentará, en un avance en primicia previo a su gira –que arrancará ya en el año 2024–, el que es su nuevo trabajo de estudio, que lleva por título el sugerente Milk for Ulcers (en castellano, ‘Leche para úlceras’).

Álbum

En una entrevista con una famosa publicación, tal y como indica en su perfil de Instagram, la artista confiesa que este disco «es un álbum que refleja la superación de obstáculos y eso me ha dado un gran margen de maniobra para crear un arco narrativo y dar un giro a la pena que sentía hacia temas que plasman que estoy sobrellevándola». Además, Auster insiste en el mismo artículo que «escribir desde el dolor me ha ayudado a sanar las heridas abiertas».

En este sentido, los últimos acontecimientos familiares han marcado el devenir musical de Sophie Auster: su padre, Paul Auster, padece cáncer, y el año pasado falleció de sobredosis su hermano Daniel a los 44 años.

Auster debutó en el mundo de la música en 2005 con su debut, de título homónimo, al que siguieron: Red Weather (2012), Dogs and men (2015), Next time y History Happens at Night, ambos de 2019, y el más reciente Dancing with strangers, de 2022.

En cuanto a su faceta interpretativa, desde 1998 ha trabajado en filmes y series de televisión; la última fue Mozart in the jungle, de Amazon Prime Video.