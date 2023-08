En la tradición popular de Felanitx, una leyenda cuenta que en Sa Font de Santa Margalida vive una bella y misteriosa joven llamada Maria Enganxa. Celosa de su belleza y magnetismo, una hada mala le arrojó un maleficio que la condenó a vivir por pasadizos subterráneos que se encuentran bajo la fuente. Desde entonces, deambula por ellos mojando sus vestiduras en las frías aguas de Sa Font, un relato que ha aterrizado, aún a día de hoy, a muchos niños y niñas. Ahora, en su nueva performance, la artista Susy Gómez busca «humanizar y purificar» su figura y, al mismo tiempo, a las mujeres que pueblan en las leyendas y mitos de la tradición popular. Bajo el título de Breaking The Spell [Romper Le Hechizo], la representará este viernes en la Nitx de l’Art de Felanitx tras el pregón que dará el pistoletazo de salida a las fiestas populares de este pueblo. El comisariado corre a cargo de Sebastià Mascaró.

Para Susy Gómez, «desmitificar» la imagen de Maria Enganxa y otras figuras femeninas de la tradición popular es «una acción necesaria» que, aunque se narran de generación a generación desde tiempos inmemoriales, se articulan a partir de «una sociedad heteropatriarcal». Por eso, se trata de una performance que transita «entre el arte contemporáneo y la tradición popular», cuenta la artista.

Para cumplir su misión, la performance se sirve de «la simbología del agua de la fuente» para trazar «un camino emocional de sanación hacia la superficie, liberando y dando voz y rostro a esa mujer de agua malvada y maléfica, encarnándola en los rostros de mujeres de hoy como metáfora de liberación y curación, para crear y transformar esta imagen en una imagen nueva». Al mismo tiempo, Break The Spell es también «una acción sobre los estereotipos femeninos en el relato de la historia popular, la performance como liberación de roles patriarcales». «Por una parte quiero desconectar a esas mujeres de lo femenino para pasar a un plano más enérgico y menos mental», detalla Gómez, pero por otro lado «juego con esa parte emocional que representa el agua buscando el bienestar colectivo y recuperar su esencia para eliminar, en cierta manera, el hechizo de Maria Enganxa».

Mujeres

Gómez no estará sola en esa acción artística, le acompañarán una treintena mujeres de Felanitx de diferentes generaciones, que pertenecen a colectivos como Club de Bàsquet Joan Capó, AFA Es Lladoner o Felanitx per la Igualtat. Todas ellas se envolverán bajo una atmósfera sonora creada a propósito de la performance por Joana Gomila. Precisamente, su colaboración con esta cantante y compositora surgió como «algo muy orgánico, hemos encontrado ese plano que de ninguna manera puede ser forzado», remarca la creadora. De hecho, «todo en esta performance ha surgido de manera orgánica, desde el principio cuando se me propuso crear una acción site specific para la Nitx de l’Art» de Felanitx.

En definitiva, Breaking The Spell es «un ejercicio para pasar a la acción, de mostrarnos para libéranos de cómo nos ven tanto en el ámbito íntimo como colectivo, a tomar el lugar que nos corresponde que surge de un cuestionamiento: ¿Quién soy yo para mí?». La respuesta, este viernes en Sa Font de Santa Margalido, a las 21.00, aquella donde nació la leyneda de Maria Enganxa.

Y tras la Nitx de l’Art llegará la Nit de l’Art, en Palma, donde Gómez expondrá en la Galería Baró.