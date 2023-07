La música corre por las venas de este mallorquín desde que prácticamente tiene uso de razón, antes de que su cara fuera una más de las familias de España gracias a su participación en series tan conocidas como La que se avecina, Las chicas del cable o Velvet, entre muchas otras ficciones. Hablamos de Nando González (Tánger, 1960). Su faceta musical le trae de vuelta a su casa, a Mallorca. Este sábado, a las 21.00 horas, el cantante recalará en la sala palmesana A Tres Bandas (Plaça Barcelona, 20).

«Me trae mi familia a Mallorca, siempre está ahí mi deseo permanente de volver ante cualquier ocasión que se ofrezca», cuenta González a este diario, y añade: «Ahora estoy aquí por el concierto que ofrezco este sábado en Palma, y la verdad es que regresar a casa y tocar aquí siempre es una ilusión, me siento bien rodeado de amigos y personas que quiero».

En su actuación en la sala A tres Bandas estará acompañado por un trío de músicos «de excepción, son fantásticos», confiesa. Se trata de Marga Ros, en los coros; el «incombustible» Cristian Constantini a la batería, «que toco con Sabina en su último concierto en Palma, le avisaron de un momento a otro»; y por último Dani Nadal, «teclista con el que nunca he tocado pero que tenía mucha ganas de hacerlo algún día y por fin podrá ser». Interpretará sus canciones «de siempre, temas nuevos que todavía no se han publicado y, también, algo que me gusta mucho, versionar temas que me encantan», avanza el artista.

Musicales

En este sentido, Nando González se encuentra trabajando en nuevo material que espera que pronto pueda llegar a todo su público, «algunos los tocaré en Palma», promete. Al mismo tiempo, el mallorquín intercala el trabajo en el estudio con papeles en series de televisión y, sobre todo, musicales, «donde puedo unir mis dos pasiones, la música y la actuación». No en vano, recientemente ha participado en Company, de la mano de Antonio Banderas, «un actorazo», o en el aclamado drama Los puentes de Madison.