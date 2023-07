«Cuando lo digo se ríen de mí, pero Los Ángeles me recuerda bastante a Mallorca». Quizá es la morriña lo que le hace decir algo así o quizá tiene toda la razón del mundo, pero la directora y productora mallorquina lo dice convencida y algo sabrá ella que lleva ya cinco años viviendo en la meca del cine. Se trata de Martina de Alba, una isleña, de Muro concretamente, que en 2008, ante lo peor de la crisis, dijo: ‘me voy a buscar la vida a Estados Unidos’ y en 15 años ha trabajado para Vice, ha dirigido a Zoe Saldaña y prepara su primera serie propia para este año.

Explica De Alba, que se ha casado con un americano, que los primeros años «lo pasé muy mal». Llegó a Nueva York como au pair tras varios años en la Sala Apolo de Barcelona y como artista visual en el Primavera Sound. Su idea era «llegar a América y ya luego montármelo como fuera» y así lo hizo, aunque «al principio me putearon mucho», destaca sin tapujos.

Sin embargo comenzó a conocer a la gente adecuada y fue contratada en la conocida empresa Vice como editora, donde estuvo un total de seis años aprendiendo «de todo y haciendo proyectos superinteresantes». De ahí dio el salto a The Front, una empresa de solo mujeres que hizo de puente con su siguiente proyecto, Bese. Esta última compañía estaba fundada por Zoe Saldaña, la reconocida actriz del universo cinematográfico de Marvel como Gamora en la trilogía de Guardianes de la Galaxia y que, curiosamente, protagoniza la serie Lioness, deParamount, rodada en Mallorca a principios de este año con Nicole Kidman y Morgan Freeman, entre otros.

La actriz Zoe Saldaña, a quien De Alba dirigió en un epsodio de la empresa Bese.

«Acabé dirigiéndola a ella y también hice mucha producción de contenido para ellos», aunque finalmente, con la pandemia, cerraron y De Alba se lanzó a una nueva aventura: se hizo free lance. Así llegó a trabajar para empresas como Apple, Hulu, Netflix, Paramount y Disney Plus. De hecho, ahora mismo está con una serie de true crime para Hulu.

A nivel personal, no obstante, su gran proyecto es «dirigir una serie documental cuya idea llevo mucho tiempo pensando y me hace muchísima ilusión». Esta trataría sobre la «intuición, con temáticas místicas, pero con base científica, sobre los distintos tipos de adivinación que existen, cómo va ligado a las diferentes formas de predecir el futuro y de dónde sale este boom de astrología y remontarnos hasta el pasado, a la época romano y los oráculos, hablando con historiadores, etcétera».

Un fotograma del documental 'In the Dark of the Valley'.

Estados Unidos, además, es un lugar con «una escala de valores que no se parece nada a España donde son muy individualista y con mucha comptetitividad». Quizá son parte de las razones por las cuales, aunque su vida pasa actualmente por Los Ángeles, De Alba no se olvida, para nada, de Mallorca: «Nos hemos comprado un piso en Palma y la idea es volver y trabajar entre la Isla y Estados Unidos para pasar más tiempo cerca de familia y amigos». Un objetivo que no choca con su decisión inicial de irse a América, ya que «es lo mejor que he hecho nunca», confiesa De Alba tras haber cambiado la Costa Este por la Oete y ahora, con suerte, poder alternarla con su hogar.