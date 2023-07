El director general de Música i Arts Escèniques del área de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Rafel Brunet, ha insistido este martes en que «de ninguna de las maneras» la obra teatral Nua, radiografia d’un trastorn, de Ann Perelló, se haya cancelado por motivos ideológicos ya que un trastorno alimentario no tiene «una línea ideológica» y ha asegurado que Cort sólo «ha intentado reorganizar todos los programas que había».

Así se ha pronunciado Brunet en rueda de prensa al ser preguntado por este tema después de que este lunes la intérprete de la obra, Ann Perelló, denunciara públicamente que el Ayuntamiento había suspendido tres funciones al considerar que «no es la línea de espectáculos que programarán», y que el propio Consistorio lo negara posteriormente asegurando que la decisión de liberar la fecha obedecía «exclusivamente a una cuestión presupuestaria y organizativa». Así, el director general ha argumentado que la razón de que se haya movido la fecha y el lugar de la obra ha sido «porque el Teatre Mar i Terra está en una situación deficitaria».

Según ha dicho, el propio Brunet «conoce» el espectáculo y sabe que ha funcionado bien, por lo que ha decidido «moverlo al Teatre Xesc Forteza». Además, ha explicado que el Teatre Mar i Terra tiene 150 localidades, mientras que el Xesc Forteza tiene 360, por lo que más personas podrían ver la función.

Por otra parte, ha explicado que Perelló tenía «apalabrada» una fecha con la directora del Mar i Terra, Kika Aguiló, pero «justo ese fin de semana ya está ocupado el Xesc Forteza con una actuación musical de la Asociación Cultural Alternatilla y que, por tanto, se ha «reubicado» otro día la función de Nua. Además, Brunet ha añadido que «no hay mucho presupuesto y no se puede hacer algo deficitario» y que, por otro lado, su intención es «hacer algo más popular y festivo» en la fecha originaria. «Para entonces ya será Navidad, se habrán encendido las luces y pensamos que el registro tienen que ser lúdico-festivo», ha opinado.

Por otro lado, ha revelado que se está preparando un ciclo de artes escénicas y música sobre salud mental que incluirá un musical de pequeño formato llamado Querido Evan Hansen; una pieza de danza, que aún no está definida; y el espectáculo de Ann Perelló, Nua. Según ha adelantado, uno de los objetivos de este ciclo será poderlo ofrecer al ámbito escolar, ya que «puede que los adolescentes que tengan este problema no vayan solos al teatro, pero con el instituto sí».

Brunet ha lamentado también que desde la Administración no hayan conseguido hablar con Perelló al haber sido «imposible localizarla». Según ha dicho, esto se debe a que la forma de contratación y de comunicación de la productora que el Ayuntamiento tenía en las fichas, no concuerda con el sitio dónde se puede encontrar a la artista realmente. Sobre más cambios en la programación, ha dicho que «lo que está cerrado y firmado no se toca, porque ya está presupuestado desde hace tiempo», pero que hay «otros espectáculos que se han aplazado o reubicado de día dentro de los espacios escénicos».