Como es tradición desde hace más de medio siglo, el Concert al Torrent de Pareis inaugura el calendario musical. La iniciativa, impulsada por la Fundació Sa Nostra con el apoyo de CaixaBank, volverá a reunir este primer domingo de mes a centenares de espectadores, entre residentes y turistas –todos ellos melómanos– en este enclave único de la Serra de Tramuntana.

La cita, que llega a su 59 edición, será a las 17.30 horas y durará aproximadamente una hora.

En esta ocasión los protagonistas serán la Capella Mallorquina y Palma Gospel Singers, formaciones que ofrecerán un programa ecléctico con temas religiosos, canciones tradicionales mallorquinas y otras obras contemporáneas.

Dirigida por José Martínez, la Capella interpretará un programa basado en canciones populares de la Isla, como Una dona llarga i prima, Sor Tomasseta, Ton pare no té nas, La Balanguera y Parado de Valldemossa.

La segunda parte estará marcada por obras más internacionales de la mano de Palma Gospel Singers. Se trata de una agrupación coral dirigida por Rafel Fiol dedicada íntegramente a este género musical, aunque lo combina con otros estilos. Para esta edición interpretarán los temas Holy spirit, Let it be, Joyful joyful, Center of my joy y At the table. El broche final lo pondrán las dos formaciones vocales de forma conjunta, que dedicarán al público las obras Total praise, de R. Smallwood y Oh, happy day!, de Edwin R. Hawkins.