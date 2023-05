El amor, en sus diferentes formas, ha traído de vuelta a Carla Nyman (Palma, 1996). La autora presentó ayer en la Fira del Llibre de Palma su nuevo poemario, Líquida tuya y vertebrada (Letraversal) junto a Begoña Méndez, quien a su vez firma el prólogo, y este fin de semana su obra Yo solo vine a ver el jardín llega al Teatre Principal de Palma, donde no hace ni un mes recaló con Huerto, dentro de la programación del PalmaDansa.

Nyman simplemente escribe, sin pensar en géneros, que encorsetan la creación. No en vano, ha publicado poesía –ganó el XXI Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven 2020 con Elegías para un avión común– y formó parte de la XVII promoción de jóvenes creadores de la Fundación Antonio Gala –célebre escritor que falleció el pasado domingo–. En octubre, un destacado sello editorial publicará su primera novela.

En el caso de Líquida tuya y vertebrada, Nyman ahonda en el «amor líquido y visceral», el que parte de los órganos. «Me interesaba abordar cómo introducirme en el otro, en el amado, pero hasta el extremo. Normalmente amas a alguien hasta el punto que deseas conocer todo de él. Es una intromisión, una ruptura de las fronteras de tu cuerpo para sobrepasar las del otro. Es una exploración extrema para llegar hasta el último confín del cuerpo del otro, conocerlo y saber qué hay detrás de las paredes», detalla la autora.

Portada de 'Líquida tuya y vertebral', poemario publicado por el sello Letraversal.

«Al final el enamoramiento no es algo espiritual, sino que tiene que ver con conocer los propios órganos que contiene el cuerpo que amas. Es como Érase una vez el cuerpo humano. El poemario parte de la idea de que no nos conocemos del todo a nosotros mismos, ni físicamente ni más allá. Cada día estás transportando los órganos dentro de tu cuerpo. Y no tengo la habilidad del cirujano para abrir y mirar qué tengo dentro, no sé cuánto pesa mi vesícula o a qué huele mi páncreas. Surge de esa posibilidad de poder conocerte realmente por dentro, de desplegarlo como si fuera un mapa. Luego el segundo interrogante es si soy capaz de inmiscuirme en la intimidad del otro», aclara. Por otra parte, la forma, el apartado lingüístico es también clave.

«El yo poético plantea que la palabra está poniendo en peligro el salto de mí hacia ti, supone casi un obstáculo, una interrupción», apunta. Es por eso que al inicio del poemario Nyman ‘aconseja’ leerlo «hacia dentro», «idealmente sin respirar». «Cuando respiramos lo hacemos para comunicarnos verbalmente, pero, al ser visceral, es como un torrente y no hacen falta esas pausas. No hay sintaxis, está dinamitada», reconoce.

En cuanto a Yo solo vine a ver el jardín, proyecto de Nyman junto a Lluna Issa Casterà, con la que conforma el colectivo Amor&rabia, se trata de una «adaptación libre» basada en el libro del siglo XVII Tragicomedia de los Jardines y los campos sabeos, de Feliciana Enríquez de Guzmán. «La obra original habla de tres mujeres que, por imposición paterna, tienen que escoger entre seis pretendientes y ellas deciden repartírselos durante una semana», señala.

Lluna Issa Casterà protagoniza 'Yo solo vine a ver el jardín', que ganó el XI Certamen Internacional Almagro OFF del año pasado.

El argumento es tan moderno que han querido «aprovechar temas como el consumismo del cuerpo, el amor líquido, Tinder, redes sociales, poliamor, relaciones abiertas y, sobre todo, el autoplacer y el deseo femenino» para establecer un diálogo con la actualidad.

En su propuesta, la protagonista es Aglaya, una de las hermanas, a la que le pretenden seis hombres a través de una aplicación para ligar. A partir de ahí, ella reflexiona sobre el deseo, sobre su es una imposición que viene de fuera o puede conocer la naturaleza verdadera de su deseo. Así que plantea un juego: propone a los seis hombres que queden con ella para cenar, pero estos no saben que acudirán todos a la vez», desvela. El montaje ganó el año pasado por unanimidad el XI Certamen Internacional Almagro OFF.