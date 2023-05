Es Jardí, el nuevo concepto musical boutique y encuentro del verano mallorquín, ha desvelado las nuevas confirmaciones de esta propuesta cultural que se establecerá en el recinto del Mallorca Live Festival en el antiguo Aquapark de Calvià. Se celebrará entre el 16 de junio y el 6 de agosto con una programación semanal de viernes, sábado y domingo. El ciclo se presenta con un aforo reducido «para la comodidad de los asistentes y apostando por ofrecer una experiencia premium», informaron desde la organización.

Así, el cartel, que abrirá del 17 de junio David Bisbal, suma a su programación los directos de Carlos Sadness (7 de julio) y M-Clan (23 de julio); el evento Children of the ‘80s se celebrará el 25 de junio con la actuación de OBK y el 6 de agosto con un «artista especial» y volverá Bresh, «la fiesta más linda del mundo», el 6 de julio.

Por otra parte, también habrá lugar para los homenajes. Será a «dos bandas clave de la historia de la música» con Abba The New Experience (30 junio) y Abbey Road The Beatles Show (15 julio), a las que se unirán las veladas Latin Vibes, con la orquesta insignia cubana Los Van Van (9 julio) y el homenaje a Buena Vista Social Club de Las Estrellas de Buena Vista & Más (4 agosto).

Animación

De esta forma, «música, cultura y gastronomía convivirán en un único espacio, con animación y actividades para todos los públicos», sostienen desde Mallorca Live, que avanza que será «una cita para aquellos que quieren disfrutar de un buen rato en un lugar incomparable con zona de foodtrucks, zona de niños con animadores, pintacaras, photocall y photomovie. Además, se habilitarán zonas privadas para eventos y celebraciones para empresas y grupos.

Por último, desde la organización señalan que en Es Jardí «se darán cita turistas y residentes para disfrutar de artistas nacionales e internacionales de primera línea", tales como David Bisbal, Luz Casal, Guitarricadelafuente, Homenaje a Zimmer Williams y Morricone, Vanesa Martín, Melendi, Mónica Naranjo, Danny Ocean, Rosario y UB40, entre otros.

Las entradas ya están a la venta desde 19 euros en la web www.esjardimallorca.com y en la ticketera oficial del ciclo, See Tickets.