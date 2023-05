La sexta edición de Mallorca Live Festival calienta motores para las actuaciones de Black Eyed Peas, The Chemical Brothers, The Kooks, Quevedo, Vetusta Morla, entre otros, que se subirán a los escenarios del Antiguo Aquapark de Calvià desde este jueves hasta el sábado.El recinto del festival ya está preparado con sus 25.000 metros cuadrados para albergar a los asistentes a esta nueva edición del evento musical más importante de las Islas, como ha detallado la organización del festival.

Durante los días que dure el festival, también actuarán Bomba Estéreo, Peggy Gou, Moderat, Black Rebel Motorcycle Club, Natos y Waor, Viva Suecia, The Dandy Warhols, Ayax y Prok, Second, The Reytons, León Benavente, Ginebras, Helena Hauff, Sven Väth (Cocoon), Carlangas, Yendry y Seun Kuti yEgypt 80, entre muchos otros artistas y grupos.

Mapa del recinto con los escenarios, acceso y puntos de recarga de las pulseras.

Con el fin de facilitar la llegada de los residentes que se encuentran en las zonas cercanas al municipio, la organización ha incrementado los buses lanzaderas, con un nuevo punto de salida, el Polígono de Son Bugadelles para residentes de Calvià, el cual se unirá al que ya se había activado previamente con salida desde el IES Calvià. En cuanto a la recogida de pulseras,ya se han repartido 17.000 de ellas entre sus asistentes, de las que 10.000 han sido recogidas desde el 9 de mayo en el centro comercial Porto Pi, único punto habilitado en los días previos al festival hasta este miércoles.

Aún así, durante los días de festival se habilitarán dos puntos de recogida de pulseras en el Estadi Mallorca Son Moix, en Palma, de 16.00 a 2.00 horas, y en Pirates Adventure, en Calvià, el jueves de 11.00 a 2.00 y el viernes y el sábado de 15.00 a 2.00 horas.

Una de las actuaciones más esperadas es la de Black Eyed Peas, que será este viernes.

Este año, Mallorca Live Festival vuelve con su sistema de pago cashless. Con la pulsera de acceso se podrá pagar dentro del recinto y esta será la única forma de pago dentro del recinto para comida, bebida o merchandising. Como novedad, además de la zona VIP, el festival contará este año con una Zona Premium para disfrutar de la experiencia musical de una manera diferente y un espacio para hacer networking en un lugar más relajado.

En el recinto también habrá el mercado de diseño y restauración de Mallorca Live, el Happening! Market, que volverá a estar presente en el recinto con más de 30 puestos y food trucks. Se venderán vinilos, camisetas, ropa vintage, maquillaje y purpurina, tatuajes temporales, joyería y artesanía de la mano de marcas y negocios locales. Dentro de la oferta gastronómica, el producto de proximidad también tendrá su espacio con los llonguets y las hamburguesas preparadas en coca de patata.

The Chemical Brothers pondrán el broche a la última jornada del festival.

En el mercado del festival habrá una selección de comidas de todo el mundo y con opciones vegetarianas, veganas, sin gluten y sin lactosa, mientras que el restaurante El Bandarra se encargará de la gastronomía en la zona VIP y el Grupo Portixol de la gastronomía en la zona Premium.

Por último, la Closing Party de esta edición del festival será en el Balneario de Illetas el 21 de mayo