Vicco: «Quiero que la gente baile a tope conmigo».

Es la artista del momento. Victoria Riba (Tiana, Barcelona, 1995), conocida como Vicco, cantará su tema estrella Nochentera el domingo en Palma con motivo de la gran final de la Champions de Fútbol Sala, en el Velòdrom Illes Balears. Una canción, finalista en el Benidorm Fest, que pese a no ser la elegida para representar a España en el próximo Festival de Eurovisión ha obtenido mayor éxito que la ganadora, Eaea, deBlanca Paloma. Tanto que ya es doble disco de platino.

Vicco es como le llamaba su hermana mediana. «Somos tres, siempre me llamaba Vicco, y cuando pensé en cambiar mi rumbo artístico, con más empoderamiento, Vicco me pareció recordar mis raíces y no olvidar la Victoria que soy». Fue con 11 años cuando se dio cuenta de que quería cantar y en su casa, a todas horas, cantaba a ritmo de Cristina Aguilera, Whitney Houston, María Carey y otras. «Esas grandes voces me habían inspirado mucho y ellas fueron mi escuela, echando horas y horas después del colegio».

¿Es su primera vez en Mallorca?

–No. En 2015 estuve en Palma abriendo el concierto de Alejandro Sanz, en su gira Sirope, y esa sí es la primera vez que estuve en Mallorca. Luego he estado de vacaciones, y en esta ocasión, aunque sea una visita fugaz, espero que el domingo me lleven a comer cerca de la playa. Este año pienso volver y disfrutarla.

¿Qué tema va a interpretar?

–Por supuesto Nochentera, para que la gente vibre y se ponga a bailar a tope conmigo.

‘Nochentera’ se ha convertido en todo un éxito... ¿Lo veía venir cuando se la propusieron?

–Ha sido un éxito que no me esperaba para nada. Cuando la compusimos queríamos hacer básicamente una canción que hablara de algo bonito donde pasarlo bien y montar esa típica fiesta que hemos montado todos alguna vez, y en el estudio, durante la grabación, había muy buen rollo y una energía muy buena. Eso es algo que ha hecho que todo vaya viento en popa.

¿Qué supone haber conseguido un doble disco de platino, con ‘Nochentera’?

–Pues lograr un doble platino es algo que siempre he soñado y que no pensaba conseguir jamás, con lo cual estoy como en una nube, flipando, y aún no entiendo muy bien qué ha pasado, pero la canción sigue avanzando, siguen pasando cosas y todas maravillosas. Estoy agradecida a todo el público, a las emisoras de radio y prensa que me apoyan, y por supuesto a todo mi equipo.

¿Se ve como canción del verano?

–No sé si será la canción, porque salió en diciembre, pero viendo los números en los que se está posicionando, ojalá se convierta en la canción del verano. Estaría guay. Pero sobre todo espero que la canción tenga mucha vida.

No fue la elegida de Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión, pero se ha convertido en todo un éxito nacional… ¿qué me puede decir de ello?

–Bueno, al final ganar o no ganar no dicta el futuro. Benidorm Fest era una plataforma para los 18 participantes donde nos presentábamos como artistas a un público, y bueno, yo creo que competía un poco el show y la canción, entonces yo tenía una canción más comercial, pero no sé por qué pasó así, aunque la gente simpatizó más con Nochentera, y Eaea, de Blanca Paloma, es un concepto totalmente diferente, es una propuesta con mucho concepto, es como de raíz, e igual era la propuesta adecuada de este año. Yo estoy muy feliz con todo lo que ha pasado. Nunca me lo tomé como una competición. Fui a hacer mi proyecto y no puedo estar más que feliz.

¿Le ha cambiado la vida esta fama repentina?

–La vida me ha cambiado en el sentido del volumen de trabajo. En eso sí que lo he notado. Abrir la agenda da un poco de miedo. Ahora mismo hay miles de cosas, muchos viajes, muchos conciertos, mucha promo y es magnífico. Pero tampoco me ha cambiado tanto, o sea, yo sigo siendo la misma persona y sigo trabajando en el camino.

¿Cómo esta viviendo este maravilloso momento?

–Pues es un momento fuerte. Todo esto me pilló mientras luchaba mucho por mí proyecto artístico como Vicco, y es como que costaba mucho, solo tenía un uno por ciento de esperanzas. Al final si insistes, persistes y sigues trabajando, no te rindes, pese a un camino de altibajos, llega un momento bueno y se disfruta mucho, pero sin parar de trabajar y hay que seguir sacando canciones.

Fue telonera de Alejandro Sanz...

–Admiro y respeto a Alejandro Sanz como artista y persona. En esa época teníamos mucho contacto y siempre le tendré un cariño muy especial. Me tendió la mano para meterme en el mundo de la música y hacer mis pinitos y fue como entrar por la puerta grande.

¿Qué estilo de música le define?

–Un estilo pop con ganas de arriesgar. Es lo que hago, pero me gusta mezclar con influencias de otros géneros, a raíz de componer para otros, y el urbano es un género que me ha abierto muchos frentes y me gusta mezclar un poquito, y en este caso con influencia de los 80. Me gusta hacer melodías pegadizas.

¿Cuáles son sus planes más inmediatos?

–Pues hoy saco un nuevo tema, Todo me da igual, y le seguirán otros. Se presenta un verano muy movido y estoy feliz.