Hay sentimientos que por mucho que los tratemos de esconder, o cuanto más intentamos disimularlos, se manifiestan sin control. Y eso mismo le ocurrió esta madrugada a la actriz Angela Bassett cuando en la gala de los Oscar se desvelaba el nombre de la intérprete ganadora de la estatuilla a la mejor actriz secundaria. La cámara enfocaba a todas las nominadas, nerviosas y pendientes de saber quién de ellas era la gran triunfadora.

Como favorita desde hace un tiempo ya se postulaba Angela Bassett por su papel de Raimonda, la reina madre de Black Panther: Wakanda Forever; sin embargo, sonó el nombre de Jamie Lee Curtis por Todo a la vez en todas partes, gran vencedora de la noche. Y en ese momento, la cara de Angela Bassett es todo un poema, contenida y con una media sonrisa que sin duda refleja la decepción del momento; un gesto que contrasta de plano con la emoción desbordada de Jamie Lee Curtis. De hecho, llama la atención que todas las demás nominadas aplauden el premio, menos ella, que se queda con la mirada fija y el gesto firme.

La actriz subió al escenario feliz por el momento: Agradezco a cientos de personas, sobre todo a los directores, a Michelle Yeoh y al resto elenco. «Esto no es solo mío... ¡Acabamos de ganar un Oscar!», exclamó la intérprete, que se embolsó la primera estatutilla dorada de su carrera. El resto de nominadas en esta categoría era Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Forever"), Hong Chau ("La ballena"), Kerry Condon ("The Banshees of Inisherin") y Stephanie Hsu ("Todo a la vez en todas partes").