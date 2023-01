Santiago, el cronista visual

Nada escapa a su objetivo. Santiago Jiménez, que mañana cumple 79 años, lleva tres décadas con la cámara al hombro para grabar todas las celebraciones de Palma. Sin proponérselo, se ha convertido en un cronista de la ciudad y en su archivo hay imágenes de una Palma que se ha mutado.

«A mí no me gusta salir en las cámaras», dice con cierta sorna y mucha humildad Jiménez, que se ha convertido en el ‘grabador’ casi oficial del Ajuntament de Palma. Allí estaba, al pie del cañón, acreditado como un cámara más, en la última cabalgata de los Reyes Magos, codeándose con los profesionales. Sin embargo, él solo es un aficionado que nutre su abultado archivo de vídeos.

«Tengo llenos 10 discos con dos terabytes cada uno. Y todavía no he conseguido digitalizar ni la mitad del archivo», cuenta Jiménez. Este jubilado que antaño ejerció de electricista no se ha perdido ni una inauguración, ni un carnaval, ni una verbena de barrio, ni un acto electoral. El despacho de su casa en Els Hostalets es una gran hemeroteca donde se codean cintas de Super 8, VHS, Betacam, HD y ahora 4K. Presume orgulloso de todas sus cámaras, un muestrario de la evolución tecnológica del mundo de la imagen.

«He grabado a todos los presidentes que han pasado por aquí: Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez... Y también la toma de posesión de todos los alcaldes menos la de Aina Calvo: no me dejaron entrar en el salón de plenos pese a que ella me conocía y tenía su permiso».

En su nutrido archivo aparecen imágenes como la llegada de la antorcha olímpica de Barcelona’92 o el vuelo de un avión que surcaba los cielos de Palma durante la guerra del Golfo . «Al final, termino regalando las imágenes a las televisiones y a Cort», cuenta este reportero aficionado que guarda en su casa un trocito de historia. Ahora busca un destino para encontrar un hogar a su archivo.